Van Dijk klopt Van der Breggen en pakt Nederlandse titel tijdrijden

Het is de vierde nationale titel tijdrijden voor de 31-jarige Van Dijk, die in 2007, 2012 en 2013 ook de snelste was. Vorig jaar eindigde ze mede door een lekke band als tweede.

Van Dijk is ook al regerend Europees kampioen tijdrijden en in 2013 werd ze wereldkampioen. Leontien Zijlaard-Van Moorsel is met zes tijdrittitels (1997 tot en met 2002) de meest succesvolle renster ooit op NK's.

Halverwege had Van Dijk al de snelste tussentijd op het parcours met start en finish in Bergen op Zoom. Ze was acht seconden sneller dan Van der Breggen en daar waren er op de meet nog zes van over: 33.15 om 33.21. Brand was dertien tellen langzamer dan de nieuwe kampioene en Van Vleuten negentien. Chantal Blaak werd vijfde op 1.17.

Marianne Vos ging niet van start, maar de Brabantse rijdt zaterdag wel de wegwedstrijd. Van Dijk, Van der Breggen, Brand, Van Vleuten en Blaak zijn er dan ook weer bij. Vorig jaar pakte Blaak de titel op de weg, waarna ze in het najaar in het Noorse Bergen de wereldtitel veroverde.

Vos

De wegwedstrijd voor de mannen is zondag en de tijdrit is onderweg. Om 14.00 uur is de eerste renner begonnen aan het parcours dat met 52 kilometer twee keer zo lang is als dat van de vrouwen.

Tom Dumoulin, die zich voorbereidt op de Tour de France, gaat niet van start. Hij rijdt wel de wegwedstrijd. Jos van Emden is bij afwezigheid van de Limburger de grote favoriet.

De renner van Lotto-Jumbo gaat voor zijn tweede nationale titel, nadat hij in 2010 de snelste was. Dumoulin veroverde de afgelopen vier jaar drie keer goud.