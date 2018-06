Kittel, Nibali en Porte weten ploeggenoten voor Tour de France

Katusha-Alpecin presenteerde woensdag naast topsprinter Kittel klassementsman Ilnur Zakarin, de Duitsers Tony Martin, Nils Politt en Rick Zabel, de Amerikaan Ian Boswell, de Kroaat Robert Kiserlovski en de Rus Pavel Kochetkov als deelnemers.

De dertigjarige Kittel moet Katusha aan etappezeges helpen in de vlakke ritten. Hij won in zijn loopbaan al veertien Tour-ritten, waarvan vijf vorig jaar. De Duitser leek toen bovendien op weg naar de groene trui, maar stapte in de zeventiende etappe af.

Zakarin (28) gaat voor de tweede keer van start in de Ronde van Frankrijk en geldt als troef voor het klassement. De Russische klimmer eindigde vorig jaar als derde in de Vuelta en werd vijfde in de Giro. In de Tour won hij een etappe en werd hij 25e.

In de strijd om de groene trui krijgt Kittel concurrentie van Peter Sagan, die dinsdag al werd opgenomen in de ploeg van Bora-Hansgrohe. Sagan, die op acht etappezeges in de Tour staat, bracht de groene trui vijf keer naar Parijs en zou met zijn zesde keer recordhouder Erik Zabel evenaren.

Nibali

De Italiaan Nibali krijgt bij Bahrain-Merida gezelschap van landgenoten Sonny Colbrelli, Franco Pellizotti en Domenico Pozzovivo, de Spanjaarden Gorka en Ion Izagirre, de Australiër Heinrich Haussler en de Sloveen Kritijan Koren. Sprinter Colbrelli gaat voor de dagzeges.

Nibali (33) eindigde al tien keer op het podium in een grote ronde. Hij won onder meer de Tour in 2014, de Vuelta in 2010 en de Giro in 2013 en 2016.

Bij BMC is de eveneens 33-jarige Porte de kopman. De Australiër vormt een ploeg met landenoot Simon Gerrans, de Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Italiaan Damiano Caruso, de Belg Greg Van Avermaet en de Amerikaan Tejay Van Garderen.

De Tour begint volgende week zaterdag met een vlakke etappe in Noirmoutier-en-l'Île. Drie weken later eindigt de rittenkoers traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.