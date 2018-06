Vermoeide Aru laat Tour de France aan zich voorbij gaan

Aru trainde eerder dit jaar te hard in aanloop naar de Ronde van Italië en raakte uitgeput in de Giro, waar hij in de negentiende etappe afstapte.

"Een allergie voor gluten en zuivel speelt me ook nog eens parten. Ik ben werkelijk als een wrak uit de Giro gekomen. Die ronde was een nachtmerrie", zegt Aru, de Vuelta-winnaar van 2015, tegen Gazzetta dello Sport.

De ronderenner heeft wel overwogen de Tour te rijden. "Ik wil revanche, want ik wil niet herinnerd worden als de renner die iedereen zag lijden in de Giro. Maar het is beter als ik rust neem, op de resetknop druk en me prepareer voor de Ronde van Spanje, het WK en de najaarsklassiekers."

Aru (27) reed de Ronde van Frankrijk in 2016 en 2017. Vorig jaar reed de Italiaan twee dagen in de gele trui, maar eindigde hij als vijfde in het klassement. In de Giro d'Italia haalde hij in zowel 2014 (derde) als 2015 (tweede) het podium.

Dumoulin

De afwezigheid van Aru in de Tour betekent dat Chris Froome - die voor zijn vijfde eindzege gaat - en Tom Dumoulin een concurrent minder hebben.

Dumoulin, die vorige maand in de Giro tweede werd achter Froome, gaat ook in de Tour voor het klassement. Het is de eerste keer dat de kopman van Team Sunweb twee grote rondes in een jaar rijdt. "Daarom wil ik er geen resultaat op plakken", zei hij onlangs.

De Tour begint volgende week zaterdag met een vlakke etappe in Noirmoutier-en-l'Île. Drie weken later eindigt de rittenkoers traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.