Duitse baanrenster Vogel zwaargewond na ongeval bij training

De Duitse wielerbond BDR meldt dinsdag dat de 27-jarige Vogel met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Berlijn is gevlogen, waar ze een operatie moet ondergaan. "We maken ons grote zorgen om Kristina, het ziet er heel slecht uit", aldus bondstrainer Detlef Uibel.

Vogel werd na haar val op de betonnen wielerpiste met diverse breuken afgevoerd naar een ziekenhuis in Cottbus maar daarna overgebracht naar Berlijn. De Duitse bond liet dinsdagavond weten dat ze zwaar ruggenmergletsel heeft opgelopen.

Haar manager Jörg Werner hield het bij een korte mededeling: "Ze is zwaargewond.'' Vogel zou onmiddellijk een operatie moeten ondergaan, verdere details werden niet bekendgemaakt.

Coma

Vogel veroverde eerder dit jaar bij de WK in Apeldoorn haar vierde wereldtitel op het onderdeel sprint. De Duitse won in 2012 samen met Miriam Welte de olympische titel op de teamsprint. Vier jaar later pakte ze olympisch goud op de individuele sprint.

Vogel raakte al een keer eerder zwaargewond bij een ongeluk tijdens een training. In 2009 botste ze tijdens een ritje in de buurt van haar woonplaats Erfurt met haar wegfiets tegen een busje.

Ze vloog door de voorruit van het busje, waarna ze twee dagen in coma lag. De baanrenster vertelde later dat ze geluk had gehad dat ze niet aan al haar ledematen verlamd was geraakt.