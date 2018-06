Hofland in Nederlandse selectie EK wielrennen, Van Emden rijdt tijdrit

Voor de wegwedstrijd op 12 augustus zijn Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Maurits Lammertink, Moreno Hofland, Pieter Weening en Oscar Riesebeek geselecteerd. Aan die groep van zes worden nog twee renners toegevoegd. Hofland werd vorig jaar derde.

Opvallende afwezigen in de Nederlandse selectie zijn onder anderen Dylan Groenewegen en Tom Dumoulin. Lotto-Jumbo en Team Sunweb zien het niet zitten dat hun belangrijkste renners meedoen aan de wegwedstrijd op de EK, omdat een dag later de BinckBank Tour van start gaat.

Bondscoach Veneberg is desondanks tevreden met zijn selectie. "We reizen af met een selectie die de wedstrijd hard kan maken. Er zijn renners die goed kunnen aanvallen en kans maken op een goede klassering wanneer er een groep wegblijft. Als het een sprint wordt, hebben we met Hofland een renner in huis die voor het podium meedoet."

Van Emden

Jos van Emden gaat op 8 augustus namens Nederland de tijdrit rijden. De renner van Lotto-Jumbo, die vorig jaar in de Giro d'Italia de afsluitende tijdrit op zijn naam schreef, eindigde dit jaar in de Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné als tweede in de race tegen de klok.

De lengte van de tijdrit op de EK is 45 kilometer. De wegkoers is 230 kilometer lang en de renners leggen daarbij zestien rondjes door Glasgow af.