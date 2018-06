Van der Breggen verlengt contract bij Boels-Dolmans tot eind 2020

"Ik ben blij met het getekende contract bij Boels-Dolmans", reageert Van der Breggen vrijdag. "Deze ploeg, met fantastische mensen en enthousiaste sponsoren, helpt ons in alles om zo goed mogelijk te zijn in wat we doen. Ik voel me hier dan ook thuis en hoop de succesreeks op deze manier ook de komende tijd weer voort te kunnen zetten."

Van der Breggen was het afgelopen anderhalf jaar erg succesvol bij Boels-Dolmans. Ze won onder meer de Ronde van Vlaanderen, het 'Ardennendrieluik', de Waalse Pijl en de Giro Rosa.

De 28-jarige Van der Breggen volgt het voorbeeld van wereldkampioen Chantal Blaak, die haar contract bij Boels-Dolmans eerder dit jaar tot 2020 verlengde.

Goud

Boels-Dolmans, dat eind vorig jaar bekendmaakte zeker tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio door te gaan als sponsor, haalde Van der Breggen in 2017 naar de ploeg.

De in Zwolle geboren renster had op dat moment al een verdienstelijke erelijst, vooral dankzij haar gouden medaille in de olympische wegwedstrijd op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Een jaar eerder had ze zilver gepakt bij de WK op de weg in de Verenigde Staten.

Ploegleider Danny Stam verwacht dat Van der Breggen de komende jaren nog verder door kan groeien en is dan ook blij haar voor de ploeg te behouden. "Als je de mogelijkheid hebt om de sterkste renster uit het peloton langer bij je ploeg te houden, dan denk je geen twee keer na."

Later dit seizoen hoopt Van der Breggen in het Oostenrijkse Innsbruck voor het eerst in haar carrière wereldkampioene op de weg te worden. In aanloop daarnaartoe heeft ze besloten haar titel in de Giro Rosa niet te gaan verdedigen.

Op zoek naar nieuwe uitdagingen staat Van der Breggen begin volgende maand wel aan de start van een wereldbekerwedstrijd mountainbike.