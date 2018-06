UCI gaat pijnstiller tramadol verbieden vanwege 'ongewenste' bijwerkingen

Volgens de UCI heeft tramadol, dat uit documentatie van antidopingagentschap WADA het vaakst wordt aangetroffen bij wielrenners, een aantal "ongewenste" bijwerkingen.

"Duizeligheid, verlies van alertheid, slaperigheid of fysieke afhankelijkheid en risico op verslaving. Om gezondheidsredenen werken we daarom toe naar een verbod."

Het gebruik van tramadol zou valpartijen in de hand werken tijdens het koersen. Het middel staat al geruime tijd op een lijst van middelen waar onderzoek naar wordt gedaan.

MPCC

De MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport, is er al enkele jaren voorstander van om tramadol te verbieden in het peloton.

Diezelfde mening was onlangs Peter van Eenoo, directeur van het antidopinglaboratorium in Gent, toegedaan in de Belgische krant Het Nieuwsblad.

"Het product staat nu al zes jaar op de monitoringlijst. Er is duidelijk sprake van misbruik, dus ik zou tramadol graag op de officiële lijst van verboden producten zien", zei hij.

"Er is geen enkele logische verklaring voor de hoge cijfers. We vinden in het wielrennen en bijvoorbeeld biatlon ook meer producten die voorkomen in astma-medicatie, maar die sporten lokken astma ook vaker uit. Dat houdt steek. Tramadol kan je niet verklaren. Dat kan alleen om misbruik gaan."