Team Sky haalt uit naar 'slecht geïnformeerde' Hinault na kritiek op Froome

"Het is ontgoochelend dat Bernard Hinault nog maar eens uitspraken doet die feitelijk incorrect zijn", schrijft Team Sky donderdag volgens Sporza in een verklaring. "Hinaults commentaar is onverantwoord. Hij is slecht geïnformeerd en begrijpt duidelijk niets van de zaak."

Hinault vindt het raar dat Froome op 7 juli gewoon aan de Tour mag beginnen, terwijl de Brit vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España betrapt werd op een te hoge waarde van salbutamol in zijn lichaam. De 63-jarige Fransman riep de renners daarom op te staken als Froome de Tour gaat rijden.

De internationale wielerunie UCI is al lange tijd bezig met een onderzoek naar Froome, maar in afwachting daarvan mag de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk gewoon koersen. In mei deed de 33-jarige Froome ook al mee aan de Giro d'Italia, die hij voor de eerste keer op zijn naam schreef.

Vertrouwelijk

Team Sky, dat ook in de Tour gewoon met Froome aan de start verschijnt, baalt van het feit dat veel mensen een mening over de Brit vormen. "Voorlopig heeft Chris nog altijd het recht om te koersen. Als ex-renner zal Bernard het waarderen dat iedere atleet eerlijk behandeld wordt. Dit proces had normaal gesproken vertrouwelijk moeten verlopen om de atleet te beschermen en de feiten na te gaan."

Froome wil komende maand in de Tour een gooi doen naar winst van zijn vierde grote ronde op rij, waarmee hij recordhouder Eddy Merckx zou evenaren. In 2013, 2015, 2016 en 2017 toonde de Sky-renner zich al de sterkste in de Ronde van Frankrijk.

Hoewel Froome door zijn veelbesproken dopingtest in het middelpunt van de belangstelling staat, is zijn voorbereiding op de Tour volgens Sky niet verstoord. "Chris is volledig gefocust op de Tour de France. We zullen de voorbereiding op de grootste koers ter wereld niet laten verstoren door ongeschoolde commentaren."