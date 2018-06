Mitchelton-Scott met Adam Yates als kopman in Tour, Ewan ontbreekt

De selectie van Mitchelton-Scott wordt gecompleteerd door de Australiërs Luke Durbridge, Mathew Hayman, Michael Hepburn en Damien Howson, de Nieuw-Zeelander Jack Bauer, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Spanjaard Mikel Nieve.

Sprinter Caleb Ewan gaat niet mee naar Frankrijk. Mitchelton-Scott wilde zich in eerste instantie ook op de sprintetappes richten, maar kiest er toch voor om zich volledig op een goed klassement te richten.

Yates, die dit jaar al overwinningen in Tirreno-Adriatico (vijfde etappe) en het Critérium du Dauphiné (zevende rit) boekte, deed vorig jaar niet mee aan de Tour. In 2016 eindigde hij als vierde en won hij bovendien het jongerenklassement.

Zijn broer Simon Yates reed in mei de Giro d'Italia en droeg liefst dertien dagen de roze trui, maar gaf in de negentiende etappe zijn leidende positie in het algemeen klassement uit handen. Chris Froome schreef de Ronde van Italië uiteindelijk op zijn naam en Tom Dumoulin werd tweede.

De Tour de France begint op zaterdag 7 juli met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.

Lotto Soudal

Lotto Soudal gaat met onder anderen sprinter André Greipel en Thomas De Gendt naar de Tour. De Duitser en de Belg zijn de voornaamste troeven van de Belgische wielerploeg.

De 35-jarige Greipel heeft al elf ritzeges in de Tour op zijn naam staan. Vorig jaar lukte het de Duitser niet om een rit te winnen. Greipel was daar het dichtst bij in de slotetappe op de Champs-Élysées in Parijs, waarin hij nipt werd geklopt door Dylan Groenewegen.

De Gendt won twee jaar geleden een etappe in de Tour en heeft ook ritzeges in de Giro en Vuelta op zijn erelijst staan. De Tour-ploeg van Lotto Soudal bestaat verder uit de Belgen Jasper De Buyst, Jelle Vanendert, Jens Keukeleire en Tiesj Benoot, de Duitser Marcel Sieberg en de Pool Tomasz Marczynski.