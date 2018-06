Furieuze Hinault roept op tot staking als Froome aan Tour-start verschijnt

Froome werd vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España betrapt op een te hoge waarde van salbutamol in zijn lichaam en moet zich daarvoor verantwoorden bij de UCI.

In afwachting van het onderzoek mag de viervoudig Tour-winnaar echter gewoon koersen. Vorige maand ging hij van start in de Giro d'Italia, waar hij de eindzege pakte.

"Froome moet niet aan de Tour-start verschijnen. Hij is positief getest en zit wat mij betreft niet in een uitzonderingspositie. We veroordeelden Alberto Contador vanwege hetzelfde. Hij accepteerde zijn straf. En dan zou Froome ermee wegkomen? Op een gegeven moment is het genoeg", zegt Hinault tegen Ouest-France.

"Het peloton moet afstappen, staken en zeggen: als Froome start, vertrekken we niet. De renners zijn te aardig voor hem. We veroordeelden anderen, maar Froome niet. De regels zijn voor iedereen gelijk."

Dumoulin

De 63-jarige Hinault - die vijf keer de Tour, drie keer de Giro en twee keer de Vuelta won - laat zich niet voor het eerst negatief uit over Froome en geeft ook de bestuurders van de internationale wielerunie UCI een veeg uit de pan. Hij vindt dat ze moeten ingrijpen.

"Zoals altijd weten ze niet hoe en wanneer ze een beslissing moeten nemen. Ze hadden moeten zeggen: je bent betrapt, dus je blijft thuis. Contador zou een klacht moeten indienen. En Tom Dumoulin ook, want hij werd achter Froome tweede in de Giro", aldus de Fransman.

Froome wil komende maand in de Tour een gooi doen naar zijn vierde grote ronde op rij, waarmee hij recordhouder Eddy Merckx zou evenaren. Dumoulin gaat ook van start in de Franse rittenkoers.

Eerder op maandag sprak Vuelta-directeur Javier Guillén zich al uit voor meer duidelijkheid in de zaak-Froome. "Het is essentieel dat we de naam van de winnaar van de Vuelta 2017 weten voordat de nieuwe editie begint", zei hij.