Vuelta-directeur wil voor nieuwe editie duidelijkheid in dopingzaak Froome

"Het is essentieel dat we de naam van de winnaar van de Vuelta 2017 weten voordat de nieuwe editie begint", aldus Guillén woensdag in Spaanse media. "Deze situatie heeft een negatieve invloed op de Vuelta."

Guillén is zeker niet de enige die duidelijkheid wil. Het uitblijven van een oordeel zorgt al langere tijd voor onrust in het peloton en bij wielerfans. Zolang er geen definitief besluit is genomen, mag Froome gewoon blijven koersen. Vorige maand won hij de Giro d'Italia en zoals het er nu naar uitziet begint hij over ruim twee weken ook gewoon aan zijn jacht op zijn vijfde eindzege in de Tour de France.

"Ik hoop dat we iets weten voor de Tour begint", zegt Guillén. "Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. In het belang van Sky, de Tour, maar bovenal in het belang van het wielrennen. De Tour wordt gevolgd door miljoenen mensen en die verdienen een antwoord in deze zaak."

Geen deadline

UCI-voorzitter David Lappartient zei begin deze maand al dat hij ervan uitgaat dat de zaak van de 33-jarige Froome pas na de Tour zal worden afgerond. "Het is een zeer complexe zaak waarbij veel advocaten, belangen, papierwerk en geld komen kijken. We zullen zo snel mogelijk een knoop doorhakken, maar er is geen deadline", legde Lappartient uit.

De kans dat Froome dit jaar ook nog de Vuelta zal rijden, lijkt sowieso erg klein omdat hij dan al twee grote rondes heeft gereden. Maar dit zou kunnen veranderen als Froome toch nog wordt uitgesloten voor de Tour en zijn schorsing bij de start van de Vuelta al voorbij is. Guillén wil daar niet over speculeren. "Ik wil gewoon zo snel mogelijk een antwoord. Ook omdat Ik het gevoel heb dat het naarmate de tijd vordert alleen maar ingewikkelder wordt."

De Vuelta begint dit jaar op zaterdag 25 augustus met een tijdrit door Malaga en eindigt op zondag 16 september met een vlakke rit met finish in Madrid.