Dumoulin voelt zich 'mentaal fris' en verheugt zich al op Tour-deelname

De renner van Team Sunweb werd eind vorige maand achter Chris Froome tweede in de Giro, deed vervolgens zo'n twee weken niets en is nu op hoogtestage in de Franse Alpen. Hij slaat daardoor het NK tijdrijden over.

"Ik had echt zin om weer te gaan fietsen. De eerste twee weken na de Giro waren heel fijn. Daarin heb ik echt weinig gedaan", zegt Dumoulin maandag tegen het AD.

"Fysiek en mentaal heb ik echt mijn rust gepakt. Toen ben ik weer rustig op gaan bouwen. Ik merk dat ik mentaal fris ben. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ik heb nu al weer zin in de Tour."

De 27-jarige Limburger doet er alles aan om zo fit mogelijk aan de start van de Tour de verschijnen. "Ik ben nu hard aan het trainen en hier fietsen is schitterend", zegt hij.

"Ik probeer zoveel mogelijk verschillende rondjes te rijden en onbekende weggetjes te vinden. Voor de hoogteprikkels rijd ik soms wel nog even een beetje op en neer. Ik voel me goed en dat is het belangrijkste."

Klassement

Hoewel Dumoulin in navolging van de Giro ook in de Tour zo hoog mogelijk wil eindigen in het klassement, tempert de kopman van Team Sunweb de verwachtingen voor zijn deelname aan de Franse rittenkoers enigszins.

"Het was in november in eerste instantie mijn eigen idee om ook de Tour te gaan rijden. Dat er een week extra tussen zit, speelde ook een belangrijke rol", gaat hij nog eens in op zijn keuze om twee grote rondes te rijden.

"Ik denk dat mijn aanpak goed is, maar ik heb het natuurlijk nooit eerder gedaan. Niet eens twee grote rondes in één jaar. Daarom wil ik er geen resultaat opplakken."

De Tour begin op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe in Noirmoutier-en-l'Île. Drie weken later eindigt de rittenkoers traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.