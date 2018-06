Roosen completeert Tour-ploeg Lotto-Jumbo, ook Minnaard naar Frankrijk

De 25-jarige Roosen deed de afgelopen twee jaar ook mee aan de Ronde van Frankrijk namens Lotto-Jumbo. Vorig jaar moest hij twee dagen voor de finish in Parijs opgeven vanwege maagklachten.

Lotto-Jumbo presenteerde iedere dag via Twitter een renner voor de Tour. Met sprinter Dylan Groenewegen en de klimmers Steven Kruijswijk, Robert Gesink en de Sloveen Primoz Roglic staat de Nederlandse formatie op 7 juli met heel wat troeven aan de start in de Vendée.

Antwan Tolhoek en de Noor Amund Gröndahl Jansen debuteren namens Lotto-Jumbo in de belangrijkste etappekoers van het jaar. De Duitser Paul Martens was de afgelopen jaren al een vaste waarde in de Tour-ploeg.

Lars Boom is de eerste reserve. De Brabander onderging begin dit jaar een operatie om hartritmestoornissen te verhelpen. Voor Stef Clement komt de Tour te vroeg. De tijdritspecialist heeft nog altijd last van zijn rug. Clement moest zich daardoor al afmelden voor de Ronde van Zwitserland en mist nu ook de NK en de Tour.

Lotto-Jumbo boekte vorig jaar in de slotweek van de Tour twee ritzeges. Roglic schreef een bergetappe op zijn naam en Groenewegen sprintte op de slotdag naar de winst op de Champs-Élysées in Parijs.

Minnaard

De 29-jarige Minnaard debuteerde vorig jaar in dienst van de kleine Belgische ploeg Wanty-Groupe Gobert zeer verdienstelijk in de Tour de France. De Zeeuw eindigde als de nummer veertig van het eindklassement en was de op een na beste Nederlander. Hij moest alleen Bauke Mollema (zeventiende) voor zich dulden.

Wanty gaf ook de Belg Thomas Degand, de Fransen Guillaume Martin en Yoann Offredo en de Italiaan Andrea Pasqualon een startplek. De overige drie renners worden na het Belgische kampioenschap aangewezen.

"Vijf renners zijn al zeker van hun deelname aan de Tour, aangezien onze ambities min of meer gelijkaardig zijn aan die van vorig jaar. Guillaume Martin is onze kopman en verdient het om goed te worden bijgestaan, vandaar de keuze voor Thomas Degand en Marco Minnaard", aldus ploegleider Hilaire Van der Schueren.

De Tour begin op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe in Noirmoutier-en-l'Île. Drie weken later eindigt de rittenkoers traditiegetrouw op de Champs-Élysées.