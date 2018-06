Kelderman baalt van verspelen podiumplaats in tijdrit Ronde van Zwitserland

"Het is jammer dat een heel goede week niet eindigt met de beste tijdrit", zegt hij op de officiële website van zijn werkgever Team Sunweb.

"Ik had gewoon geen power, wat heel jammer is na een week met alleen maar goede gevoelens. Over het algemeen voelde ik mij deze week heel goed. Het was fijn om weer te koersen. De ploeg was sterk en dat geeft mij vertrouwen voor de aankomende periode."

Kelderman kwam in de chronorace over 34 kilometer van en naar Bellinzona niet verder dan de teleurstellende 27e plaats, op liefst 1,5e minuut achterstand van winnaar Stefan Küng.

Bennekou

Ploegleider Morten Bennekou wilde er niet te zwaar aan tillen en vooral de prestaties van Kelderman in de rest van de week onthouden.

"Wilco voelde zich niet geweldig vandaag en zakte naar de vijfde plaats. Dat verandert niets aan het feit dat de Ronde van Zwitserland een heel goede ervaring voor ons is.''

"Om Wilco al op dit niveau te zien na zijn blessure, is indrukwekkend en veelbelovend. Om in de top vijf te eindigen in zo’n moeilijke wedstrijd, nadat hij een tijd uit de roulatie was, is ongelooflijk."

Kelderman maakte in de Ronde van Zwitserland zijn rentree na drie maanden afwezigheid door een sleutelbeenbreuk. Hij verschijnt over twee weken ook aan de start van de Tour de France.

De Ronde van Zwitserland werd gewonnen door Richie Porte. De Australiër van BMC bleef in de rangschikking Jakob Fuglsang (tweede) en Nairo Quintana (derde) ruimschoots voor.