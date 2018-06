Porte pakt eindzege in Ronde van Zwitserland, Kelderman vijfde

De 33-jarige Porte hield in het eindklassement de Deen Jakob Fuglsang 1 minuut en 2 seconden achter zich. Quintana werd op 1 minuut en 12 tellen derde.

Kelderman kwam slechts een seconde tekort voor de vierde plaats, die werd opgeëist door de Spanjaard Enric Mas. Naast de kopman van Team Sunweb eindigden er nog twee Nederlanders in de top tien. Sam Oomen legde beslag op de zevende plaats en Steven Kruijswijk werd achtste.

Voor Porte is het zijn zesde eindzege in een WorldTour-koers. Eerder won de renner van BMC tweemaal Parijs-Nice (2013 en 2015), de Ronde van Catalonië (2015), de Ronde van Romandië (2017) en de Tour Down Under (2017).

Küng

De tijdrit over 34 kilometer van en naar Bellinzona werd gewonnen door de Zwitser Stefan Küng, die de rit aflegde in 39 minuten en 44 seconden.

De ploeggenoot van Porte was negentien seconden sneller dan de Deen Sören Kragh Andersen. De Amerikaan Tejay van Garderen werd op 23 tellen derde.

Porte, die met een voorsprong van zeventien seconden op Nairo Quintana en van 52 tellen op Kelderman aan de chronorace begon, gaf 1 minuut en 4 seconden toe op Küng en werd daarmee veertiende.

Quintana

Daarmee was hij 55 tellen sneller dan Quintana, die genoegen moest nemen met de 38e tijd. Fuglsang verdrong de Colombiaan dankzij de achtste plaats in de tijdrit van de tweede plek in het klassement.

Kelderman kwam niet verder dan de 27e tijd met iets meer dan 1,5e minuut achterstand op Küng. Mas was slechts twee seconden sneller dan de Nederlander, maar dat was voldoende voor de vierde plaats.