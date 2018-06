Titelhouder Dumoulin geeft hoogtestage voorkeur boven NK tijdrijden

Op woensdag 27 juni, de dag van de nationale titelstrijd met start en finish in Bergen op Zoom, komt Dumoulin pas terug van zijn hoogtestage. "Hij zal de individuele tijdrit daarom overslaan", laat een woordvoerder van Team Sunweb aan WielerFlits weten.

Vorig jaar veroverde Dumoulin als kersverse Giro-winnaar voor de derde keer de kampioenstrui. Ook in 2014 en 2016 was hij al de beste van het land. Tussendoor moest hij de winst aan zijn huidige ploegmaat Wilco Kelderman laten.

De afwezigheid van wereldkampioen Dumoulin is goed nieuws voor Jos van Emden. De tijdritspecialist van Lotto-Jumbo mocht pas één keer de nationale driekleur om de schouders trekken, maar gaat nu als topfavoriet van start in Bergen op Zoom.

Zijn concurrentie zal vooral komen van Kelderman, Dylan van Baarle en Niki Terpstra. De chronorace gaat over 52,3 kilometer, met onder meer een kasseistrook in het centrum van de Brabantse stad.

Tour

Sunweb kondigde onlangs aan dat Dumoulin na zijn tweede plek achter Chris Froome in de Giro ook aan het vertrek van de Tour verschijnt. "Ik ben erg trots op wat we bereikt hebben in de Giro en ik beschouw ieder resultaat in de Tour als een bonus", zei de Limburger die met klassementsambities naar Frankrijk afreist.

"Twee grote rondes in een jaar voor het klassement rijden, wordt een nieuwe ervaring voor mij en voor het team. Het zal ons nieuwe inzichten geven voor de toekomst."

De Tour begin op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe in Noirmoutier-en-l'Île. Drie weken later eindigt de rittenkoers traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.