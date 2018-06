Quintana soleert naar ritzege, Porte behoudt leiding in Zwitserland

Quintana plaatste al vroeg op de maar liefst 29 kilometer lange slotklim de naar later bleek beslissende aanval, want het lukte niemand om in zijn spoor te blijven.

Jakob Fuglsang (Astana) en Richie Porte (BMC) passeerden 22 seconden na Quintana als respectievelijk tweede en derde de meet.

Nederland was met Wilco Kelderman (Team Sunweb, vijfde op 38 tellen), Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo, achtste op 50 tellen) en Sam Oomen (Team Sunweb, tiende op 59 tellen) goed vertegenwoordigd in de top tien.

Porte behield wel de leiding in het algemeen klassement, maar zijn voorsprong op de nieuwe nummer twee Quintana bedraagt nog maar zeventien seconden.

De opmars van Quintana in de rangschikking ging ten koste van Kelderman, die van de tweede naar de derde plaats zakte, op 52 seconden van Porte.

29 renners

In de etappe die een 140 kilometer lange en glooiende aanloop kende vanuit Eschenbach kreeg een groep van 29 renners de ruimte. Toen het serieuze klimwerk begon, was het de beurt aan de klassementsrenners.

Quintana was van hen de sterkste. Hij had samen met een laatste groep vluchters van tien man met nog 11 kilometer te gaan een voorsprong van 35 seconden op de groep met daarin Porte.

De Australiër wist in het slot nog wel wat tijd terug te pakken, maar de overwinning van Quintana kwam niet meer in gevaar.

Er staan in de Ronde van Zwitserland nog twee etappes op het programma. Zaterdag een vlakke rit van 123 kilometer in en om Bellinzona en zondag een individuele tijdrit van 34 kilometer, eveneens in Bellinzona.

De meerdaagse wielerkoers geldt als een belangrijke voorbereiding op de Tour de France, die op zaterdag 7 juli van start gaat.