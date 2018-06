Pinot door longontsteking niet van start in Tour de France

Pinot liep de longontsteking op in het slot van de Giro d'Italia. Volgens L'Equipe richt de 27-jarige klimmer zich op de Vuelta a España.

Pinot werd na de twintigste etappe van de Giro met uitdrogingsverschijnselen en koorts per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar moest hij een nacht blijven.

De Fransman stond voor aanvang van de etappe waarin hij de Giro verliet op de derde plaats in het algemeen klassement, achter de latere winnaar Chris Froome en Tom Dumoulin.

Vorig jaar deed Pinot wel mee aan de Tour. Toen gaf hij na de zeventiende etappe op. Zijn beste prestatie was in 2014, toen hij derde in het algemeen klassement werd en beslag legde op de witte trui voor de beste jongere. In 2012 en 2015 won Pinot een etappe in 'La Grande Boucle'.

De 105e editie van de Tour begint op 7 juli met een vlakke rit van 189 kilometer in de Vendée.