Groenewegen: 'Kloppen van topsprinters geeft vertrouwen voor Tour'

"Er zijn hier best wat topsprinters die ik weet te kloppen en dat geeft vertrouwen", zegt Groenewegen. "Gisteren kon ik niet sprinten vanwege de massale valpartij, dus vandaag wilde ik iets goedmaken."

De 24-jarige Amsterdammer toonde zich na een rit over 152 kilometer van Maribor naar Rogaska Slatina de snelste in de massasprint en boekte al zijn negende zege van het seizoen. Toch kwam zijn dagoverwinning in Slovenië niet heel soepel tot stand.

"Het was een erg hectische finale waarin het tempo zeer hoog lag", blikt Groenewegen terug. "De ploeg heeft geweldig werk geleverd vandaag, maar in de laatste kilometer raakten we elkaar kwijt. Vervolgens trok ik mijn eigen plan en moest de sprint al vroeg beginnen."

Tour de France

De renner van Lotto-Jumbo slaagde er desondanks in om de Italiaan Matteo Pelucchi (BORA-hansgrohe) en de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) achter zich te houden en zijn ploeg de zestiende overwinning van het seizoen te bezorgen.

Over twee weken hoopt Groenewegen opnieuw mee te doen om de zege in sprintetappes, maar dan in de Tour de France, die op zaterdag 7 juli begint in Noirmoutier-en-l'Île.

De Nederlander, die vorig jaar de slotrit won in Parijs, merkt dat zijn overwinning in Slovenië vertrouwen geeft voor de Ronde van Frankrijk. "Dit is goed voor mij en ook goed voor de ploeg met het oog op de Tour. Ik ben dan ook heel erg blij met de zege."