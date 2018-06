Groenewegen snelste in massasprint Ronde van Slovenië

De renner van Lotto-Jumbo verwees de Italiaan Matteo Pelucchi (BORA-hansgrohe) en de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) naar de tweede en derde plaats.

Mark Cavendish, die op 14 kilometer van de streep een lekke band kreeg, finishte als zesde. Een andere topsprinter, Marcel Kittel, kwam er helemaal niet aan te pas. De Duitser bleef steken op de 25e plaats.

Groenewegen bereidt zich in Slovenië voor op de Tour de France, waarin hij vorig jaar de slotetappe naar Parijs won.

De Amsterdammer won eerder dit seizoen al drie etappes in de Ronde van Noorwegen en twee ritten in de Ronde van Algarve. Ook schreef hij de tweede etappe van Parijs-Nice, Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in de Ronde van Dubai op zijn naam.

De teller voor de 24-jarige Groenewegen staat dit seizoen al op negen overwinningen. Daarmee is hij verantwoordelijk voor meer dan de helft van de in totaal zestien overwinningen van zijn ploeg Lotto-Jumbo in 2018.

Vos

Marianne Vos greep naast de zege in de tweede etappe van de OVO Energy Women's Tour in Groot-Brittannië. Ze sprintte naar de tweede plaats na een rit over 145 kilometer van Rushden naar Daventry.

De 31-jarige kopvrouw van WaowDeals Pro Cycling moest alleen Coryn Rivera voor laten gaan. De Amerikaanse van Team Sunweb start vrijdag in de leiderstrui aan de derde etappe.

Vos viert in Groot-Brittannië haar rentree in het peloton. Ze is helemaal hersteld van een sleutelbeenbreuk, die ze op 22 april opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Vos eindigde woensdag als zesde in de eerste etappe van de rittenkoers die tot en met zondag duurt.