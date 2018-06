Ulissi wint vijfde etappe Ronde van Zwitserland, drie Nederlanders in top vijf

Mikel Landa demarreerde met nog enkele kilometers te gaan uit een uitgedund peloton en pakte op de slotklim een voorsprong van veertien seconden, maar dat was net niet genoeg om de dagzege binnen te halen.

In de slotfase werd de Spanjaard van Movistar voorbijgestreefd door onder anderen Ulissi, die de sterkste was in de achtervolgende groep met favorieten en zijn eerste zege van het seizoen binnenhaalde. De Spanjaard Enric Mas stelde de tweede plek veilig en de Groninger Tom Jelte-Slagter completeerde het podium.

De andere twee plekken in de top vijf gingen eveneens naar Nederlanders. Wilco Kelderman, die in Zwitserland zijn rentree maakt na drie maanden blessureleed, kwam knap als vierde over de finish en Bauke Mollema werd vijfde.

Sam Oomen, net als Kelderman rijdend voor Team Sunweb, eindigde als negende en Lotto-Jumbo-renner Steven Kruijswijk stelde de elfde plaats veilig.

Porte

Richie Porte pakte de leiding in het algemeen klassement. De Australiër van BMC kwam als achtste over de meet en nam zo de leiderstrui over van zijn teammaat Stefan Küng.

Porte verdedigt een voorsprong van twintig seconden op Kelderman en Oomen, de nummers twee en drie in het klassement. Kruijswijk heeft als nummer dertien in de rangschikking 53 seconden achterstand op Porte.

In de zesde etappe van donderdag gaan de renners opnieuw de bergen in. Dan staat een rit van 186 kilometer van Fiesch naar Gommiswald op het programma. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag.