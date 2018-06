Herstelde Kelderman bevestigt deelname aan Tour de France

"Ik zal hoe dan ook in de Tour starten. Als knecht voor Tom Dumoulin en tevens om Michael Matthews te helpen. En er zal ook wel ergens ruimte zijn om voor mijn eigen kans op een ritzege te gaan", zegt hij woensdag tegen De Telegraaf.

De 27-jarige Kelderman zei vorige week al tegen NUsport dat hij op koers lag voor deelname aan de Tour, maar dat hij nog even wilde afwachten hoe hij de Ronde van Zwitserland zou verteren. In die koers is hij momenteel de nummer zeven van het klassement.

Het fysieke malheur begon voor Kelderman op 11 maart, toen hij in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico ten val kwam en daarbij een sleutelbeenbreuk opliep.

Zijn revalidatie verliep vervolgens minder voorspoedig door een beschadigde zenuw, waardoor hij enig gevoel in zijn arm kwijt was en zijn rentree moest uitstellen.

Topklassering

In Zwitserland geeft Kelderman na vier ritten als nummer zeven van het klassement 23 tellen toe op leider Stefan Küng. De voormalige renner van Lotto-Jumbo hoopt in de komende ritten een gooi naar een topklassering te doen.

"Als het zoals dinsdag koud en nat is, voel ik de tintelingen in mijn arm iets meer, maar het herstelt goed. En ook merk ik dat ik elke dag conditioneel beter word. De rit van woensdag is een goede test. Hopelijk kan ik hier meedoen om de podiumplaatsen", aldus Kelderman.

De renners staan woensdag in Zwitserland voor een pittige bergetappe over 155 kilometer tussen Gstaad en Leukerbad. Ook donderdag en vrijdag staan bergritten op het programma.

De Tour de France, waarin dus ook Keldermans ploeggenoot Dumoulin van start gaat, begint op zaterdag 7 juli. Kelderman reed de Ronde van Frankrijk twee keer eerder.