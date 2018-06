Provincie Utrecht stemt in met miljoenenbijdrage voor Vuelta-start in 2020

Met de financiële injectie lijkt de belangrijkste horde voor de komst van de Vuelta naar de Domstad te zijn genomen, meldt RTV Utrecht maandag.

De provincie Brabant en de gemeenten Breda en Den Bosch hebben al groen licht voor bijdrages gegeven. Daardoor zou het financiële plaatje nu zo goed als rond zijn. Bovendien zal het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog met een bedrag van 2,5 miljoen euro over de brug komen.

De komst van de Vuelta naar Nederland is daarmee nog niet zeker. Ook de Noord-Spaanse gemeente Burgos zou nog in de race zijn. De organisatie maakt op 25 augustus bekend waar de Ronde van Spanje in 2020 van start zal gaan.

Ploegentijdrit

Het plan is dat de Ronde van Spanje in de stad Utrecht begint met een ploegenpresentatie op donderdag 20 augustus en een ploegentijdrit daags erna.

Op de tweede koersdag start het peloton dan in Den Bosch, om via een grote boog via de Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort weer in Utrecht te finishen. Breda moet als start- en finishplaats van de derde etappe fungeren, waarna de karavaan weer uit Nederland zal vertrekken.

De Vuelta begon in 2009 al eens in Nederland. Destijds was Assen de startplaats. Utrecht heeft in 2015 ervaring opgedaan met de organisatie van een grote ronde, het Grand Départ van de Tour de France vond toen plaats in de binnenstad.

Optimistisch

Vuelta-baas Javier Guillén zegt tegen het AD optimistisch te zijn over de kansen van Utrecht, maar benadrukt dat het nog geen uitgemaakte zaak is.

"We zijn al een tijd in gesprek met Utrecht. Er is echter nog niets besloten. Wel kan ik zeggen dat het contact erg goed verloopt. Als je aan me vraagt of ik optimistisch ben, dan ben ik dat."

De Vuelta ging vorig jaar van start in het Zuid-Franse Nîmes, maar over het algemeen is de organisatie terughoudend met buitenlandse starts. "Wij hebben als vanouds inderdaad een voorliefde voor een start in Spanje. Maar dat hoeft niet elk jaar. Dus als wij in 2020 weer naar Nederland komen, is dat geen enkel bezwaar."