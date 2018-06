Colbrelli troeft Gaviria en Sagan af in sprint Ronde van Zwitserland

Sagan deed na zijn winst van zondag in Frauenfeld een gooi naar zijn tweede ritzege op rij. De Slowaak had in de massasprint echter te weinig kracht om Colbrelli, die van kop af aan de leiding nam, te passeren. Ook de Colombiaan Gaviria moest het afleggen tegen de 28-jarige Italiaan.

BMC-renner Stefan Küng start ook dinsdag in de leiderstrui. De Zwitser, die het geel pakte na de gewonnen ploegentijdrit van zaterdag, finishte in het peloton.

De top van het klassement wordt volledig gedomineerd door BMC. Küng heeft een voorsprong van drie seconden op zijn ploeggenoten Greg van Avermaet, Richie Porte en Tejay van Garderen. Sagan staat namens Bora-Hansgrohe op plaats vijf.

Wilco Kelderman is op de zevende plaats de beste Nederlander. Zijn ploegmaat Sam Oomen van Team Sunweb behoudt de witte jongerentrui. Hij staat achtste en heeft net als Kelderman een achterstand van 23 seconden op leider Küng.

Vluchters

De Italiaan Filippo Zaccanti, de Australiër Calvin Watson en de Fransman Fabien Grellier zorgden in de 182,8 kilometer lange en heuvelachtige etappe voor de ontsnapping van de dag.

Nadat Watson was afgehaakt, reed Christiopher Juul-Jensen in zijn eentje naar de koplopers toe. Ook de Deen kon echter niet voorkomen dat het peloton in de laatste 10 kilometer de boel weer samenbracht.

In finishplaats Gansingen werden enkele rondes verreden waarin een paar pittige klimmetjes bedwongen moesten worden. De laatste klim was op 6 kilometer voor de streep en Sagan vond dat de gelegenheid om al aan te vallen. Toch kon de Slowaak de concurrentie niet afschudden. In de sprint kwam hij net tekort.

De Ronde van Zwitserland duurt tot en met volgende week zondag. De zwaarste etappes zijn op woensdag en vrijdag. Dan finishen de renners bergop.