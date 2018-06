Thomas pakt eindzege in Critérium du Dauphiné, Adam Yates wint slotrit

De renner van Mitchelton-Scott kwam solo over de streep in Saint-Gervais-les Bains. Yates had in de slotkilometer de Spanjaard Daniel Navarro ingehaald. Hij bleef de renner van Cofidis uiteindelijk 4 seconden voor.

Navarro was op de slotklim weggereden uit een groep van zes, waartoe ook Antwan Tolhoek van Lotto-Jumbo behoorde.

Ook de Italiaan Edward Ravasi en Fransen David Gaudu, Pierre Rolland en Julian Alaphilippe zaten in die kopgroep. De Zeeuwse klimmer Tolhoek zag zijn inspanningen beloond met een elfde positie in het algemeen klassement.

Eindwinnaar Thomas moest slechts 19 seconden toegeven op ritwinnaar Yates, de Engelse nummer twee van het klassement. Romain Bardet kwam als derde over de eindstreep. De Fransman bleef ook de nummer drie in de eindrangschikking.

Lekke band

Thomas (32) bewees de afgelopen dagen al dat hij de sterkste was in de Franse rittenkoers. Ruim 40 kilometer voor de finish van de slotetappe raakte hij nog even achterop. Thomas reed lek op een moment dat de ploeggenoten van Bardet tempo maakten.

Dylan van Baarle en Michal Kwiatkowski hielpen hun kopman echter binnen 12 kilometer weer terug naar het uitgedunde peloton.

Thomas lijkt klaar voor de Tour de France, waar hij zijn kopman Chris Froome waarschijnlijk aan een vijfde eindzege moet helpen. De coureur uit Wales startte dit seizoen met het idee dat hij misschien wel de belangrijkste troef van Team Sky in de Ronde van Frankrijk zou zijn, omdat Froome in de laatste Ronde van Spanje positief testte op het verboden middel salbutamol.

Froome lijkt toch aan de start te mogen verschijnen van de eerste etappe van de Tour, omdat het onderzoek van de UCI naar de dopingzaak nog niet is afgerond.