BMC klopt Team Sunweb in ploegentijdrit Ronde van Zwitserland

De 24-jarige Zwitser Stefan Küng is de eerste leider in de rittenkoers. De andere renners in het Amerikaanse team zijn de Zwitser Michael Schär, de Australiërs Richie Porte en Simon Gerrans, de Italiaan Alessandro de Marchi, de Belg Greg Van Avermaet en de Amerikaan Tejay van Garderen.

BMC was twintig seconden sneller dan Sunweb. De wereldkampioen ploegentijdrit zette de tweede tijd neer en bleef Quick-Step Floors en Bora-Hansgrohe zeven seconden voor in de 18,3 kilometer lange tijdrit met start en finish in Frauenfeld.

Lotto-Jumbo met kopman Steven Kruijswijk werd elfde met 52 seconden achterstand op BMC. Bauke Mollema finishte met Team Trek Segafredo op 58 seconden van Küng.

Wilco Kelderman is de kopman van Sunweb, dat zonder wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin van start is gegaan in Zwitserland. Kelderman maakt zijn rentree na drie maanden afwezigheid door een sleutelbeenbreuk.

Kelderman finishte met Sam Oomen, Sören Kragh Andersen en Michael Matthews. Het kwartet bezet de plaatsen vijf tot en met acht in het algemeen klassement.

"Het plan was om met minimaal zes renners over de twee klimmetjes te komen, maar voor de top van de tweede beklimming waren we al drie van de zeven man kwijt", zei ploegleider Marc Reef.

"De laatste twaalf kilometer moesten we met slechts vier renners doen. Dan is de tweede plaats een goede start van deze race."

Tour de France

De Ronde van Zwitserland wordt gezien als een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. Vorig jaar schreef de Sloveen Simon Spilak de wedstrijd op zijn naam.

De ronde duurt nog tot volgende week zondag. Komende zondag staat er een heuvelachtige rit van 155 kilometer op het programma, wederom met start en finish in Frauenfeld.