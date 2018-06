Bilbao soleert naar zege in korte bergetappe Critérium du Dauphiné

Bilbao, onlangs nog zesde in het eindklassement van de Giro d'Italia, maakte deel uit van een omvangrijke vluchtgroep. Hij bleef in de 110 kilometer lange rit naar La Rosière uit de greep van de achtervolgers.

Geletruidrager Geraint Thomas kwam als tweede over de streep en gaat de slotrit van zondag als leider in. Hij wist Daniel Martin net voor te blijven. Thomas staat in het klassement 1.29 minuut voor op zijn naaste belager Adam Yates. De overige coureurs volgen al op meer dan twee minuten.

Het peloton krijgt zondag wederom een bergrit voor de wielen. De coureurs rijden dan een 129 kilometer lange rit van Moutiers naar Saint-Gervais Mont Blanc, met aankomst bergop.

Spektakel

De korte rit leverde voldoende spektakel op. Al vanuit de start in Frontenex probeerden verschillende coureurs weg te komen. Uiteindelijk lukte het een groep van 27 renners om uit het peloton te ontsnappen.

De mannen vooraan, onder wie Bilbao, Thomas De Gendt, Dario Cataldo en Lotto-Jumbo-coureur Neilson Powless, kregen nooit meer dan 2,5 minuut.

Gaandeweg de rit vielen steeds meer coureurs af vooraan, waardoor negen renners de laatste klim van de dag als koplopers op gingen. De voorsprong was toen door Team Sky, de ploeg van Thomas, al teruggebracht tot een halve minuut.

Thomas

Bilbao bleek van de vluchters de sterkste. De Spanjaard van Astana ging er op zo'n 10 kilometer van de meet vandoor en wist met een knappe krachtsinspanning de klassementsrenners voor te blijven.

In de achtergrond waagde Yates een poging om de oversteek naar Bilbao te maken. Hij kreeg Thomas en Romain Bardet met zich mee. Zij voegden zich bij Dan Martin, die even daarvoor was weggesprongen.

De Ier, vrijdag al de winnaar van de vijfde etappe, waagde op drie kilometer van de meet een nieuwe aanval. Die werd gepareerd door Thomas, die zo zijn leidende positie in het klassement verstevigde.