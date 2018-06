Daniel Martin wint vijfde rit in Dauphiné, Thomas nieuwe leider

Voor Martin is het pas zijn eerste overwinning van het seizoen. De renner van UAE Team Emirates mocht zich vorig jaar in de Ronde van Algarve voor het laatst dagwinnaar noemen.

Geraint Thomas van Team Sky was vier seconden trager dan Martin en eindigde als tweede, maar pakte ten koste van ploeggenoot Gianni Moscon wel de leiding in het algemeen klassement. Adam Yates moest genoegen nemen met de derde plek.

In de top tien was ook een plek weggelegd voor Lotto-Jumbo-renner Antwan Tolhoek, die 26 seconden achter Martin over de finish kwam en de tiende plek veiligstelde.

In het algemeen klassement heeft de nieuwe leider Thomas nu ruim een minuut voorsprong op nummer twee Damiano Caruso en nummer drie Moscon. Daarachter volgen Julian Alaphilippe (1.10), Michal Kwiatkowski (1.15) en Yates (1.18).

De Gendt

De vlucht van de dag vormde zich na zo'n 18 kilometer koers. Een kopgroep van uiteindelijk acht renners, onder wie de Belgen Thomas de Gendt en Laurens de Plus, genoot 30 kilometer later een voorsprong van ruim drie minuten.

De marge van de kopgroep werd gedurende de koers niet veel groter en aan het begin van de slotklim van 12,7 kilometer, die een stijgingspercentage kende van gemiddeld zeven procent, was het verschil nog maar een halve minuut. Vier kilometer voor de meet werden alle vluchters dan ook ingerekend en lag de strijd om de zege weer helemaal open.

Marc Soler plaatste de eerste aanval op de slotklim en kreeg Yates, Thomas en Romain Bardet met zich mee, maar het was de Ier Martin die een gaatje wist te slaan met die groep en naar de overwinning soleerde.

In de zesde etappe van zaterdag gaan de renners van Frontenex naar La Rosière in een rit van 110 kilometer met opnieuw aankomst bergop. Zondag staat de slotetappe op het programma in de Dauphiné.