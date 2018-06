Alaphilippe zegeviert in bergetappe Dauphiné, Moscon nieuwe leider

Astana-renner Dario Cataldo leek na een lange solo op weg naar de etappezege, maar de Italiaan werd in de laatste kilometer van de slotklim gegrepen door de klassementsrenners.

De 25-jarige Alaphilippe was de sterkste van de grote groep en tekende voor de 38e zege van het seizoen voor Quick-Step Floors. De Franse puncheur won dit jaar onder meer twee ritten in de Ronde van Baskenland en was ook de beste in de Waalse Pijl.

Alaphilippe stijgt naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Achter hem werd de Ier Dan Martin tweede, vlak voor de Brit Geraint Thomas.

Moscon werd op 8 seconden negende, maar dat was net genoeg om Thomas voor te blijven in het klassement en de leiderstrui over te nemen van teamgenoot Kwiatkowski. De top vier van het algemeen klassement bestond na de ploegentijdrit van woensdag volledig uit renners van Team Sky.

De Nederlanders speelden geen grote rol in de vierde etappe. Antwan Tolhoek (Lotto-Jumbo) was op de twintigste plek de eerste Nederlander. In het algemeen klassement geeft hij als hoogst genoteerde landgenoot bijna 3 minuten toe op Moscon.

Drie man

Al voor de start van de vierde etappe over 181 kilometer van Chazey-sur-Ain naar Lans-en-Vercors werd Team Sunweb gereduceerd tot drie man. Het griepvirus in de ploeg trof ook Roy Curvers en de Duitser Johannes Fröhlinger, die in het rennershotel achterbleven. Alleen Mike Teunissen, Martijn Tusveld en de Duitser Phil Bauhaus zijn nog in koers voor de Duits-Nederlandse formatie.

Vroeg in de etappe gaf Jos van Emden op. De renner van Lotto-Jumbo werd eerder in de Dauphiné nog tweede in de proloog, maar moest donderdag al snel lossen en stapte niet veel later af.

Het duurde lang voordat er een kopgroep ontstond die meer dan een minuut voorsprong op het peloton pakte. Uiteindelijk slaagde een groep van acht renners daarin, met onder anderen de Belg Jens Keukeleire, de Noor Edvald Boasson Hagen, de Australiër Simon Clarke en Cataldo.

Kletsnat

Op de Mont Noir, een klim van buitencategorie, kwam Cataldo als eerste boven. In de kletsnatte afdaling nam de 33-jarige Italiaan meer risico dan zijn achtervolgers en het peloton, waardoor zijn voorsprong opliep tot 3 minuten.

Aan de voet van de slotklim - de Lans en Vercors van tweede categorie - werden de andere zeven vluchters ingerekend door het peloton, waar de teamgenoten van geletruidrager Kwiatkowski het kopwerk deden.

In de laatste 500 meter werd ook Cataldo gegrepen. Dan Martin plaatste een scherpe demarrage, maar Alaphilippe wist hem net voor de streep te achterhalen en won de etappe.

Vrijdag in de bergachtige vijfde etappe rijdt het peloton over 130,5 kilometer van Grenoble naar Valmorel, waar de finish boven op een klim van buitencategorie ligt. De Franse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.