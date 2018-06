Kelderman ondanks drie maanden afwezigheid op schema voor Tour

"Het gaat nu heel goed. Ik heb er net een hoogtestage in Livigno opzitten en het was super om weer op de fiets te zitten. Ik ben klaar om te koersen", zegt Kelderman in gesprek met NUsport.

Het fysieke malheur voor de 27-jarige renner begon op 11 maart, toen hij in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico ten val kwam en daarbij een breuk in zijn rechtersleutelbeen opliep.

Nog geen maand later werd bekend dat zijn revalidatie een stuk minder voorspoedig verliep dan gehoopt. Een beschadigde zenuw zorgde ervoor dat Kelderman enig gevoel in zijn arm kwijt was, waardoor hij zijn rentree moest uitstellen.

"Voor het herstel van een breuk in je sleutelbeen staat een bepaald aantal weken hersteltijd, dus ik verwachtte juist snel weer op de fiets te zitten", blikt Kelderman terug. "Dat zat er helaas niet in. Dat was wel even lastig te accepteren, ook omdat ik veel koersen moest missen."

Twijfels

Kelderman, die onder meer de Waalse Pijl en de Ronde van Romandië aan zich voorbij moest laten gaan, twijfelde door de armblessure bovendien of hij op tijd fit zou zijn voor de Tour de France.

"In het begin vreesde ik daar wel voor. Vooral omdat de arts op dat moment moeilijk in kon schatten wanneer de problemen verholpen zouden zijn. Zoiets kan soms wel een jaar duren."

Hoewel de Sunweb-renner al die tijd gewoon thuis kon trainen en het nu ook de goede kant opgaat, is hij nog niet volledig de oude. "Ik voel geen pijn, maar wel tintelingen in mijn arm als ik voluit ben gegaan. Het kan zijn dat ik er misschien nog wel een half jaar last van heb, maar ik voel me goed genoeg om te koersen."

Op koers

Kelderman maakt dan ook gewoon deel uit van de voorlopige selectie van Team Sunweb voor de Ronde van Frankrijk, die hij voor de derde keer in zijn loopbaan kan gaan rijden. Hoewel de Nederlander drie maanden geen wedstrijd heeft gereden, ligt hij gewoon op koers voor de tweede grote ronde van het jaar.

"We hebben mijn voorbereiding op de Tour vergeleken met die van de Vuelta a España vorig jaar en daaruit bleek dat ik eigenlijk precies op schema lig", aldus Kelderman, die vierde werd in de Ronde van Spanje.

"Het is alleen afwachten hoe het in de Ronde van Zwitserland gaat en daar valt nog niet veel over te zeggen. Ik wil mezelf in ieder geval niet te veel druk opleggen en richt me in Zwitserland vooral op de etappes die me goed liggen."

De Ronde van Zwitserland begint zaterdag met een ploegentijdrit van 18 kilometer in Frauenfeld en duurt tot en met volgende week zondag. De Tour de France start op 7 juli met een vlakke etappe.