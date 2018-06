Sky wint ploegentijdrit Dauphiné, Kwiatkowski herovert leiding

De Britse formatie, die met Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo, Gianni Moscon, Tao Geoghegan Hart, Luke Rowe, Geraint Thomas en dus Kwiatkowski aantrad, legde het nagenoeg vlakke parcours over 35 kilometer tussen Pont-de-Vaux en Louhans af in een tijd van 36 minuten en 33 seconden.

BMC gaf 38 seconden toe en werd daarmee tweede. De derde plaats was voor Lotto Soudal, dat 53 tellen langzamer was dan Sky. Lotto-Jumbo klokte 38.06 en eindigde daarmee op de negende plaats van de 22 ploegen.

Door de winst in de ploegentijdrit domineert Sky in het klassement, want de top vier bestaat uit renners van die ploeg. Achter leider Kwiatkowski bezetten Gianni Moscon (op 3 seconden), Jonathan Castroviejo (9 tellen) en Geraint Thomas (21 seconden) de bovenste plaatsen.

Antwan Tolhoek van Lotto-Jumbo blijft de beste Nederlander in de rangschikking. Hij heeft als nummer 42 een achterstand van 2 minuten en 47 seconden op Kwiatkowski.

Impey

Kwiatkowski won eerder de proloog en droeg daardoor in de eerste rit van de Dauphiné al de leiderstrui. Hij raakte die dinsdag kwijt aan sprinter Daryl Impey, die de leiding in het klassement overnam dankzij bonificatieseconden.

Impey werd met zijn ploeg Mitchelton-Scott vierde in de tijdrit (37.29). De Zuid-Afrikaan is in het klassement nu achter het kwartet van Sky en drie renners van BMC de nummer acht op 54 seconden.

De Dauphiné gaat donderdag verder met de eerste bergrit van Chazey-sur-Ain naar Lans-en-Vercors. De renners leggen 181 kilometer af en moeten een berg van buitencategorie en beklimmingen van tweede en vierde categorie over.

De Franse rittenkoers duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Deen Jakob Fuglsang, die dit jaar niet meedoet.