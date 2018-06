'Dumoulin frisser uit Giro d'Italia gekomen dan vorig jaar'

"De Tour de France zien we als een leerproces, want ook voor ons is deze situatie nieuw", zegt woordvoerder Peter Reef van Sunweb woensdag tegen NUsport. "De Giro d'Italia was het hoofddoel en in Frankrijk gaan we gewoon rustig kijken hoe het hem afgaat."

De 27-jarige Dumoulin meldde begin dit jaar al dat hij pas na de Ronde van Italië een beslissing zou nemen over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk. In de Giro eindigde hij op een tweede plek achter Chris Froome.

Hoewel Dumoulin vermoeid uit de eerste grote ronde van het jaar kwam en afgelopen vrijdag in de klimkoers van de Hammer Series al vroeg afstapte, ontstond bij Sunweb geen twijfel over de Tour-deelname van de Limburger.

"Dat hij afstapte in de Hammer Series was een samenloop van omstandigheden. Het was slecht weer en pas vijf dagen na Giro, dus heel gek was dat niet. Tom haalde een hoog niveau in de Giro en kwam frisser uit de koers dan vorig jaar."

Druk

Dumoulin deed tussen 2013 en 2016 al vier keer op rij mee aan de Tour, maar richt zich nu voor het eerst op het klassement. Toch kan hij op 7 juli zonder druk aan de start verschijnen van de grootste wielerwedstrijd van het jaar.

"In de Giro hadden we een klassementsfocus en lagen er al genoeg verwachtingen bij Tom. Hij zal zichzelf voor de Tour waarschijnlijk ook wel de nodige druk opleggen, maar we willen in Frankrijk vooral ervaring opdoen."

De 105e editie van de Tour de France begint op 7 juli met een vlakke rit van ruim 200 kilometer. 22 dagen later finishen de renners op de Champs-Élysées in Parijs.