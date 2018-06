Ackermann wint tweede rit Dauphiné, Kwiatkowski verliest leiderstrui

De 24-jarige Ackermann, die maandag in de eerste rit met een derde plek ook al dicht bij winst was, bleef in finishplaats Belleville en Beaujolais onder anderen Edvald Boasson Hagen (tweede) en Daryl Impey (derde) voor.

Impey, winnaar van de eerste rit, is dankzij de bonificatieseconden die hij pakte de nieuwe leider in de Franse rittenkoers. Hij neemt de gele trui over van Michal Kwiatkowski. De Pool van Team Sky kwam in de laatste 1,5 kilometer ook nog eens ten val.

Kwiatkowski finishte enkele minuten na winnaar Ackermann, maar tijdverlies in de laatste 3 kilometer wordt niet doorberekend. In het klassement heeft hij nu 2 tellen achterstand op leider Impey.

Gianni Moscon, ploeggenoot van Kwiatkowski bij Sky, staat derde op 5 seconden. Mike Teunissen was voorafgaand aan de etappe de beste Nederlander in het klassement, maar de Team Sunweb-renner verloor flink wat tijd. Antwan Tolhoek (Lotto-Jumbo) is op de 58e plek met een achterstand van 1.17 nu onze beste landgenoot.

Vijf klimmetjes

In de etappe van 180,5 kilometer van Montbrison naar Belleville, waarin de renners vijf klimmetjes over moesten, namen Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Samsic), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) en Nikita Stalnov (Astana) de benen.

Het kwartet bleef lang uit de greep van het peloton, maar moest toch capituleren. Stalnov was in de laatste kilometer de laatste vluchter die werd ingerekend.

De Dauphiné gaat woensdag verder met een ploegentijdrit over 35 kilometer tussen Pont-de-Vaux en Louhans. Het parcours is nagenoeg vlak. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.