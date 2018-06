Dumoulin start na Giro d'Italia ook in Tour de France

Dumoulin maakt zijn definitieve plannen voor deze zomer woensdag bekend in een persbericht van zijn ploeg, Team Sunweb.

De wereldkampioen tijdrijden meldde begin dit jaar al dat hij pas na de Ronde van Italië een beslissing zou nemen over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk.

"Ik ben erg trots op wat we bereikt hebben in de Giro en ik beschouw ieder resultaat in de Tour als een bonus", aldus Dumoulin op de website van het team. In de Giro eindigde hij op een tweede plek achter Chris Froome.

"Mijn seizoen was tot nu toe volledig gericht op de Giro en het team heeft er bewust voor gekozen om tot na de Giro te wachten met het besluit over de Tour. Na een goede Giro hebben we ervoor gekozen om naar de Tour te gaan met de focus op het klassement, om te leren en zonder een specifiek resultaat in gedachten."

"Twee grote rondes in een jaar voor het klassement rijden, wordt een nieuwe ervaring voor mij en voor het team. Het zal ons nieuwe inzichten geven voor de toekomst", zegt Dumoulin.

Vakantie

Dumoulin reed afgelopen vrijdag nog de klimkoers van de Hammer Series in Zuid-Limburg en vertrok vervolgens voor een korte vakantie.

Volgende week zal Dumoulin naar het Franse La Plagne vertrekken voor een hoogtestage. Daarna zal hij samen met de rest van het team enkele Touretappes verkennen.

De Limburger startte tussen 2013 en 2016 vier keer op rij in de Tour. Hij richtte zich nog nooit op het klassement in Frankrijk. Een 33e plek in het eindklassement in 2014 is zijn beste resultaat in 'La Grande Boucle'. Hij sloeg de Tour vorig jaar over, omdat hij te vermoeid was na zijn eindzege in de Giro.

Twee jaar geleden won Dumoulin twee etappes in de Tour; een tijdrit van 37,5 kilometer en een bergrit naar de top van Andorra Arcalis. Hij moest opgeven na een harde val in de negentiende rit, waarbij hij een breukje in zijn pols opliep.

Kelderman

Sunweb presenteerde een voorselectie van twaalf renners, van wie er nog vier moeten afvallen. Op de lijst staan de Nederlanders Roy Curvers, Laurens ten Dam, Wilco Kelderman en Mike Teunissen.

Ook Sören Kragh Andersen, Nikias Arndt, Phil Bauhaus, Simon Geschke, Chad Haga, Edward Theuns en Michael Matthews behoren mogelijk tot de Tourploeg van Sunweb.

Team Sunweb was vorig jaar zonder Dumoulin zeer succesvol in de Tour met twee ritzeges voor zowel Warren Barguil als Matthews, de eindzege in het bergklassement (Barguil) en de eindzege in het puntenklassement (Matthews).

Barguil rijdt inmiddels niet meer voor de Duitse ploeg, maar met Matthews zal Sunweb ook dit jaar weer voor etappezeges gaan in (lastige) sprintritten.

De 105e editie van de Tour de France begint op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe in de Vendée, in het westen van Frankrijk. Titelverdediger Froome gaat voor zijn vijfde eindzege in de Tour.