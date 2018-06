Kelderman maakt na drie maanden rentree in peloton

Kelderman ging op 11 maart in de vijfde etappe van de Tirreno onderuit en liep daarbij een breuk op in zijn rechtersleutelbeen.

Normaal staat er vier tot zes weken voor het herstel van die blessure, maar de nummer vier van de Ronde van Spanje van vorig jaar liep vertraging op in zijn revalidatie omdat hij "enig gevoel" kwijt was in zijn arm.

"Het lijkt erop dat het wordt veroorzaakt door zenuwen in zijn schouder", zei Team Sunweb-dokter Anko Boelens begin april.

Volgens de planning van zijn ploeg rijdt Kelderman dit jaar de Tour de France en de Vuelta a España. De Ronde van Zwitserland geldt als een van de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Tour, die op 7 juli van start gaat.

Goed klassement

Team Sunweb hoopt met Kelderman voor een goed klassement te gaan in Zwitserland. "Hij en Michael Matthews zijn net terug van een hoogtestage in Livigno en hun vorm lijkt erg goed", zegt ploegleider Morten Bennekou dinsdag in een persbericht van de Duitse formatie. "Met zo'n sterk team aan de start zijn we zeer gemotiveerd om een goede koers te rijden."

Naast Kelderman en de Australische sprinter Matthews rijdt Team Sunweb in Zwitserland met Sam Oomen, de Belg Edward Theuns, de Duitsers Simon Geschke en Nikias Arndt en de Deen Sören Kragh Andersen.

De 22-jarige Oomen eindigde eind vorige maand nog als negende in zijn eerste Ronde van Italië.

De Ronde van Zwitserland begint zaterdag met een ploegentijdrit van 18 kilometer in Frauenfeld en duurt tot en met volgende week zondag. Vorig jaar ging de eindzege in de WorldTour-koers naar de Sloveen Simon Spilak. Steven Kruijswijk, die ook dit jaar de kopman van Lotto-Jumbo zal zijn, eindigde als derde.