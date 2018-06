Zuid-Afrikaan Impey sprint naar winst in eerste etappe Dauphiné

Impey slaagde er in de heuvelachtige rit in om vooraan in het peloton te blijven en bleef in de sprint Julian Alaphilippe van Quick-Step Floor (tweede) en Pascal Ackermann van Bora-Hansgrohe (derde) voor.

Mike Teunissen van Team Sunweb was op de negende plaats de beste Nederlander. Lotto-Jumbo-renner Jos van Emden, die zondag in de proloog nipt verslagen was door Michal Kwiatkowski, kwam in de slotfase als nummer twee van het klassement ten val. Hij duikelde daardoor in de rangschikking.

In de top van het klassement leidt Kwiatkowski van Team Sky nog altijd. Impey is op twee tellen de nieuwe nummer twee en de Italiaan Gianni Moscon van Sky geeft drie seconden toe als nummer drie.

Ook Bob Jungels, Alaphilippe (allebei Quick-Step Floors), Jens Keukeleire (Lotto Soudal) en Jonathan Castroviejo (Sky) staan binnen tien tellen. Teunissen geeft dertien seconden toe en is daarmee de nummer negen van het klassement.

Kopgroep

De renners moesten in de etappe van maandag over 179 kilometer tussen Valence en Saint-Just-Saint-Rambert zeven beklimmingen over. Lang reed een kopgroep met Lawson Craddock (EF-Drapac), Nicolas Edet (Cofidis) en Brice Feillu (Fortuneo-Samsic) vooruit.

Het trio leek het te gaan redden, maar werd in de slotkilometers toch ingerekend. Op het laatste klimmetje voor de finish lieten onder anderen klassementsleider Kwiatkowski, Vincenzo Nibali, Alaphilippe, Jungels en Geraint Thomas zich van voren zien.

Echt verschil ontstond er niet, waardoor de overgebleven sprinters om de dagzege mochten strijden. De 33-jarige Impey was daarbij veruit de sterkste.

De Dauphiné gaat dinsdag verder met opnieuw een heuvelachtige rit. Het peloton legt dan 180,5 kilometer af tussen Montbrison en Belleville. De Franse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.