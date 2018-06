Van Emden nipt verslagen door Kwiatkowski in proloog Dauphiné

Kwiatkowski snelde op het vlakke parcours in het zuidoosten van Frankrijk naar een eindtijd van 7.25. De renner van Team Sky is ook de eerste leider in de Franse rittenkoers.

Van Emden kwam al eerder op de middag in actie en dook vier seconden onder de tijd van de Belg Victor Campenaerts en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin. Halverwege was Alexander Edmondson nog een fractie sneller, maar de Australiër leverde in het tweede deel veel in.

Vanuit de hotseat bij de finish zag Van Emden, die in laatste week van de Giro d'Italia vierde werd in de lange tijdrit, dat 7.26 net niet genoeg was voor de winst. De Pool Kwiatkowski dook één seconde onder de tijd van de 33-jarige Schiedammer. De Italiaan Gianni Moscon werd derde.

Doel

Van Emden werd eerder dit jaar al tweede in de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico. Als troost mag hij maandag wel de puntentrui dragen.

"Ik had hier heel graag willen winnen. Dat was mijn doel voor deze ronde na een loodzware Giro. Dat is helaas niet gelukt", zei een teleurgestelde Van Emen.

"Het was heel snel, ondanks het klimmetje. Mijn tijdrit was zo goed als perfect, maar er was er eentje sneller. Ik had vrijwel direct in de gaten dat het een goede tijd was en dat ik er heel dichtbij ging zijn. Het mocht niet zo zijn."

Thomas

Geraint Thomas leek de toptijd van zijn ploeggenoot Kwiatkowski te kunnen bedreigen, maar de Britse Sky-renner kwam in een scherpe bocht hard ten val. Met enkele schaafwonden kon de winnaar van de openingstijdrit in de Tour de France van vorig jaar de race nog wel uitrijden.

De Dauphiné is voor veel renners de laatste belangrijke test richting de Tour de France. De rittenkoers duurt tot en met volgende week zondag. Er staan de komende week onder meer een ploegentijdrit en vier bergetappes op het programma.

Jakob Fuglsang werd vorig jaar de eerste Deense eindwinnaar van de Dauphiné. De Astana-renner ontbreekt deze keer en zal zijn titel dus niet verdedigen.