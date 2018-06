UCI-voorzitter snapt frustraties wielerfans over 'trage' zaak-Froome

"Het is lastig om te begrijpen voor de gewone fan", aldus Lappartient in een interview met de Franse krant Le Parisien. "Zij vragen zich af: wat zijn ze daar aan het doen bij de UCI? Er zit maar geen schot in de zaak."

"Ja, maar deze zaak is complexer dan alle anderen. En misschien heeft Froome wel meer middelen om aan te tonen dat het een gecompliceerde zaak is, waar andere renners wellicht eerder stopten met de procedure."

Froome moet verklaren waarom in de Ronde van Spanje van vorig jaar een veel te hoge waarde van het astmamedicijn salbutamol in zijn lichaam werd aangetroffen. De Brit won die Vuelta, en vorige maand de Ronde van Italië. Hij aast volgende maand op zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Het uitblijven van een oordeel zorgt al langere tijd voor onrust in het peloton en bij wielerfans. Zolang er geen definitief besluit is genomen, mag Froome gewoon blijven koersen. Dat het zo lang duurt, is geen laksheid van de UCI, benadrukt Lappartient tegen Le Parisien.

"Maar als je geconfronteerd wordt met een wetenschappelijk rapport van vijftienhonderd pagina's, dan moet je dat analyseren. We moeten de procedure respecteren, zowel de rechten van Chris Froome als die van ons."

David Lappartient

Eerlijk proces

Lappartient, die nogmaals herhaalt dat hij bang is dat de procedure niet afgerond is voor de start van de Tour de France op 7 juli, geeft toe dat de zaak-Froome slecht is voor het al gebutste imago van de wielersport.

"Voor het grote publiek betekent een verdachte waarde automatisch dat Froome wel doping zal hebben gebruikt, zeker omdat er de laatste tijd geruchten zijn geweest over Team Sky. Natuurlijk tast dat het imago van de sport aan", aldus de Fransman, die sinds vorig jaar september UCI-voorzitter is.

"Ik weet niet of Froome aan de start van de Tour zal staan, al weet ik wel dat dat zijn intentie is. Maar zelfs als de zaak dan nog niet afgerond is, zullen de fans dat moeten respecteren. Ik zeg tegen de mensen: heb vertrouwen in het sportrecht en in ons vermogen om dit proces op een onpartijdige en eerlijke manier af te ronden. Er zal ooit een besluit komen."

De 33-jarige Froome heeft altijd volgehouden dat hij niets verkeerds heeft gedaan. "Er is niemand die meer hoopt op een snelle oplossing dan ik. Ik vraag niemand het voordeel van de twijfel. Het enige wat ik wil, is een eerlijk proces'', zei hij in februari.