Ook Drenthe ziet af van organisatie WK wielrennen in 2020

Provinciale Staten van Groningen ging woensdag na een stemming niet akkoord met de financieringsplannen. Op basis daarvan wil ook Gedeputeerde Staten van Drenthe niet langer vijf miljoen euro beschikbaar stellen.

De twee noordelijke provincies zouden samen zo'n elf miljoen van de benodigde zestien miljoen euro neerleggen. Het resterende bedrag zou aangevuld worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bedrijfsleven.

"Door het besluit van Provinciale Staten van Groningen afgelopen woensdag om niet bij te dragen, is een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Onder deze omstandigheden kunnen wij geen sluitend voorstel met u bespreken", zo schrijft Gedeputeerde Staten volgens RTV Drenthe in een brief aan Provinciale Staten.

Geldschieter

Hoewel zowel Groningen als Drenthe zich inmiddels heeft teruggetrokken, houdt de stichting WK2020 hoop op de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen over twee jaar.

"We geven het niet op en zijn druk op zoek naar een andere geldschieter'', zegt oud-schaatsster Renate Groenewold, die geldt als uithangbord van de WK-organisatie. "We moeten nu proberen vier of vijf miljoen uit het bedrijfsleven te halen en dan kunnen we snel schakelen."

Groenewold geeft wel toe dat het besluit van de provincie Groningen een zeer onaangename verrassing was. "Ik heb er een nacht slecht van geslapen, maar ik ben ook een oud-topsporter. Die geven niet op."

Veneto

De internationale wielerunie UCI wil naar verluidt halverwege juni de knoop doorhakken over de toewijzing van de WK. De Italiaanse regio Veneto zou ook nog in de race zijn.

Drenthe en Groningen richtten zich in eerste instantie op de organisatie van de WK in 2023, maar de UCI vroeg de twee provincies eind maart of ze de optie konden onderzoeken om het evenement drie jaar eerder te organiseren.