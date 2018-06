Sprinttalent Jakobsen debuteert bij Dauphiné in etappekoers WorldTour

Neoprof Jakobsen reed op 1 mei met de Duitse eendagskoers Eschborn-Frankfurt zijn eerste WorldTour-wedstrijd, het hoogste niveau in het wielrennen.

Het grote sprinttalent uit Gelderland maakte dit seizoen al indruk door de Belgische semiklassiekers Nokere-Koerse en de Scheldeprijs te winnen. Ook was hij vorige maand de snelste in de eerste etappe van de Tour des Fjords in Noorwegen.

Quick-Step Floors neemt geen andere sprinters mee naar de Dauphiné. In de Franse koers, die traditioneel als voorbereiding geldt op de Tour de France, zijn er op papier echter amper kansen voor de snelle mannen.

Terpstra zal voor de vierde keer in zijn carrière starten in de Dauphiné. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen won in 2009 de derde rit in de etappekoers.

De Fransman Julian Alaphilippe en de Luxemburger Bob Jungels, respectievelijk winnaar van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, zullen als kopmannen fungeren bij Quick-Step. De Belgen Laurens De Plus en Pieter Serry en de Brit James Knox completeren de ploeg.

Proloog

De zeventigste editie van het Critérium du Dauphiné begint zondag met een proloog van 6,6 kilometer in Valence. Daarna volgen onder meer een ploegentijdrit en vier pittige bergetappes. De ronde eindigt op zondag 10 juni.

In 2017 ging de eindzege in Frankrijk naar de Deen Jakob Fuglsang. In de twee jaar daarvoor was Chris Froome de beste.