Dumoulin stelde aan Froome voor om slotrit Giro te neutraliseren

"Ik ben op een gegeven moment naar Froome gegaan om die neutralisatie voor te stellen", zei Dumoulin donderdagavond volgens L1 bij een uitgebreide terugblik op de Giro in café Rebelle in Maastricht.

"Ik vond het parcours van de laatste rit veel te gevaarlijk. En ik had sowieso niet willen winnen door een valpartij."

De 21e en laatste etappe van de 101e editie van de Ronde van Italië bestond uit tien rondjes op een circuit in Rome. De renners klaagden al snel over de veiligheid op de wegen in de hoofdstad, die voor het eerst sinds 2009 de slotrit organiseerde.

Na overleg tussen de wedstrijdjury en Froome werd besloten dat de tijd na drie van de tien rondes zou worden gebruikt voor het algemeen klassement. Hierdoor hoefden de klassementsrenners in de laatste 78 kilometer niet meer voluit te gaan om in het peloton te blijven. Froome kwam ruim een kwartier na ritwinnaar Sam Bennett over de streep.

De kopman van Team Sky had in het eindklassement een voorsprong van 46 seconden op de nummer twee Dumoulin.

Tour

De Giro-winnaar van vorig jaar vertelde donderdagavond ook dat hij en zijn ploeg maandag nieuws zullen hebben over zijn mogelijke deelname aan de Tour de France.

Dumoulin zei zondag voor de laatste Giro-rit tegen het AD dat hij "naar alle waarschijnlijkheid" op 7 juli aan de start zal staan van de Ronde van Frankrijk.

De wereldkampioen tijdrijden doet vrijdag eerst nog mee aan de klimkoers van de Hammer Series in Zuid-Limburg.

Deze nieuwe wedstrijd werd vorig jaar voor het eerst verreden en kent een afwijkend format. De Hammer Series bestaat uit drie onderdelen (een klimkoers op vrijdag, een sprintkoers op zaterdag en een ploegachtervolging op zondag) en aan het eind wint de beste ploeg, niet de beste renner.

De klimkoers van 77 kilometer rond de Vaalserberg begint vrijdag om 17.00 uur. De finish wordt verwacht rond 19.00 uur.