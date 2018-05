Komst WK wielrennen naar Drenthe en Groningen op losse schroeven

Een stemming over de financieringsplannen voor de achtdaagse WK pakte woensdag negatief uit. WK-organisator Eric Kersten spreekt bij RTV Noord van een "heel zwarte dag".

"De afgelopen weken zijn we veel in het noorden geweest en daar heb ik eigenlijk alleen maar trotsheid gevoeld. Iedereen zei dat het fantastisch zou zijn als het toernooi hierheen zou komen. Nu is dus besloten dat dat niet gaat gebeuren en dat is heel zonde", zegt Kersten.

Door de afwijzing in Groningen is het onzeker geworden of er voldoende geld binnengehaald kan worden om de WK over twee jaar in Groningen en Drenthe te houden. Provinciale Staten in Drenthe velt komende week een oordeel.

Aanvragen

Kersten denkt dat de komst van de WK naar Noord-Nederland definitief van de baan is nu Groningen niet mee wil werken. "We hebben twee aanvragen gedaan bij twee verschillende provincies. Als de ene niet mee zou doen, zou de andere ook niet meedoen."

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen had, evenals dat van Drenthe, positief geadviseerd over steun aan de WK.

De internationale wielerunie UCI was van plan het evenement voor 2020 komende maand al toe te wijzen. De noordelijke provincies mikten aanvankelijk op 2023, maar door problemen bij de Italiaanse organisatoren van de WK over twee jaar verlegde de UCI de blik naar Nederland.