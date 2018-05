Voorzitter UCI verwacht pas na Tour duidelijkheid in zaak-Froome

"Ik denk niet dat de beslissing voor de Tour zal vallen. De kans daarop is vijftig procent of minder", zegt de 44-jarige Fransman dinsdag tegen het Spaanse AS.

"Het is een zeer complexe zaak waarbij veel advocaten, belangen, papierwerk en geld komen kijken. We zullen zo snel mogelijk een knoop doorhakken, maar er is geen deadline. Onze twijfels moeten worden weggenomen door middel van onderzoek."

Froome werd afgelopen najaar tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España betrapt op een te hoge waarde van salbutamol in zijn lichaam en moet zich daarvoor verantwoorden bij de UCI. In afwachting van het onderzoek mocht hij deze maand echter starten in de Giro d'Italia.

Daarin leek de kopman van Team Sky na tijdverlies in de eerste week kansloos voor de eindzege, maar een imponerende solo in de voorlaatste bergrit leverde hem de roze trui op. Hij stond de leiding in het klassement vervolgens niet meer af.

Kritiek

De deelname van Froome aan de Giro leidde tot veel commotie in de wielerwereld. Er is veel kritiek op de keuze om de Brit niet te schorsen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Zijn eindzege in de Giro betekende voor de 33-jarige Froome winst van zijn derde grote ronde op rij, wat alleen de legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault eerder presteerden.

Hij wil komende maand in de Tour een gooi doen naar zijn vierde grote ronde op rij, waarmee hij recordhouder Merckx zou evenaren. Bovendien hoopt Froome de Franse rittenkoers voor de vijfde keer in zijn loopbaan te winnen.

Tom Dumoulin, die in de Giro als tweede eindigde, gaat naar alle waarschijnlijkheid ook van start in de Tour. De Ronde van Frankrijk begint op 7 juli met een vlakke rit in Noirmoutier-en-l'Île en eindigt drie weken later in Parijs.