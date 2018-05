'Giro-zege van Froome zal alleen maar tot meer controverse leiden'

Bij Froome werd vorig jaar tijdens de Vuelta een te hoge concentratie van het astmamiddel in zijn urine gevonden, maar in afwachting van het onderzoek mocht hij starten in de Giro. Het leidde én leidt tot veel kritiek.

"Ondanks zijn overwinning blijf het discutabel of hij had moeten deelnemen. De zege is wat werd gevreesd door degenen die vonden dat Froome niet had mogen starten", schrijft The Guardian.

"Het is nu vijf weken tot de start van de Tour de France en er zijn aanwijzingen dat er tegen die tijd nog altijd geen uitspraak in de zaak-Froome is. Er zal alleen maar meer controverse zijn. Helaas is de Giro wellicht nog maar het begin."

Ook de BBC kan de eindzege van Froome - zijn derde op rij in een grote ronde - niet loskoppelen van de salbutamolzaak.

"De organisatoren van de Giro zijn van mening dat Froome hun winnaar van 2018 zal blijven, maar niemand is daar helemaal zeker van. Voorlopig predikt Froome zijn onschuld en gaat het onderzoek verder. Of de overwinning iets heeft veranderd aan zijn publieke imago valt te betwisten."

Applaus

In Italië uit men wat dat betreft wat meer bewondering voor de prestatie van Froome. "Hij verdiende de eindzege, want hij was degene met de meeste weerstand en de meeste inhoud", schrijft La Gazzetta dello Sport.

"Zijn overwinning staat niet ter discussie en is verdiend, al verdient ook Tom Dumoulin een compliment. Het parcours was niet ideaal voor hem. Er zijn ten minste twee lange tijdritten nodig om het eerlijk te maken."

La Repubblica spreekt woorden van gelijke strekking, al legt die krant wel een link met de salbutamolzaak. "Hoewel hij al vier keer de Tour won, stond Froome voor de grootste uitdaging in zijn loopbaan", valt er te lezen.

"Vorig jaar was er in Frankrijk kritiek op de manier van koersen van Team Sky. Dit keer was daar geen discussie over, vooral na de epische rit over de Colle delle Finestre. De enige twijfels zijn gerelateerd aan de lopende dopingzaak."

Overschaduwd

Het Franse Le Monde houdt met het oog op de Tour, waar Froome voor zijn vierde eindzege op rij gaat, eveneens een slag om de arm wat betreft het lopende onderzoek naar de Brit.

"Dankzij zijn derde overwinning op rij in een grote ronde voegt hij zich bij een select groepje renners, al wordt zijn winst van de Ronde van Spanje overschaduwd door de afwijkende dopingtest. De uitkomst van de hele procedure valt nog te bezien."

Froome evenaarde legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault met zijn derde eindzege op rij in een grote ronde. De Tour de France begint op 7 juli. Dumoulin liet zondag weten "naar alle waarschijnlijkheid" ook te starten in Frankrijk.