Danny van Poppel heeft geen spijt van mislukte aanval in slotrit Giro

De laatste etappe voerde het peloton over 115 nagenoeg vlakke kilometers van en naar Rome. In elk van de tien ronden door de Italiaanse hoofdstad moesten de renners een heuveltje bedwingen.

"Het was niet echt een sprintparcours. Er zat een mooi klimmetje in", zei Van Poppel na de etappe bij Eurosport. "Ik voelde me heel goed, dus ik vond het mooi om het te proberen."

De sprinter van Lotto-Jumbo sprong daarom op negen kilometer van de finish weg uit het peloton in een groepje met Tony Martin, Ryan Mullen, Florian Sénéchal. Mattia Cattaneo sloot even later ook aan bij dit gezelschap.

"Het was echt geen makkelijke wedstrijd, dus ik dacht: misschien krijg ik de goede mannen mee", vervolgde Van Poppel. "We kregen een gat en met Martin hadden we de perfecte motor."

Ritzege

Het kwintet nam een voorsprong van zo’n tien seconden, maar bleef slechts enkele kilometers vooruit. Op ruim 3 kilometer van de meet werden de vluchters weer ingerekend.

Hierdoor kon Van Poppel zich niet meer mengen in de strijd om de ritzege, die naar Sam Bennett ging. De Utrechter kwam uiteindelijk als 61e over de finish.

Desondanks baalde de 24-jarige Van Poppel niet van zijn poging om in de finale te demarreren. "Ik vind het aanvallen mooi, dus ik ging er gewoon voor", erkende hij.

Tijdens de afgelopen Giro was Van Poppel vooral in de twaalfde etappe dichtbij de overwinning. Daarin eindigde hij als tweede achter Bennett. Ook werd hij een keer derde, eenmaal vierde en twee keer vijfde in een massasprint.