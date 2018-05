Dumoulin denkt dat er niet meer inzat dan tweede plaats in Giro

"Ik ben hartstikke trots op mezelf en de ploeg. Meer dan dit zat er niet in, dus dan moet ik heel tevreden zijn met de tweede plek", zei Dumoulin voor de camera van Eurosport.

De 27-jarige Limburger begon de Giro uitstekend door op de openingsdag gelijk al het roze te pakken dankzij de winst van de tijdrit over 9,7 kilometer door Jeruzalem.

Dumoulin raakte de trui een dag later alweer kwijt en bivakkeerde vanaf dat moment telkens op de tweede plaats in de rangschikking.

"Deze editie van de Giro was ontzettend zwaar. In de laatste week gebeurde er zoveel. Iedereen had verwacht dat Simon Yates er met de eindzege vandoor zou gaan, maar die zakte finaal door het ijs", sprak de Maastrichtenaar.

"Het was gewoon een heel vreemde Giro. Ik denk dat ik daarom des te trotser mag zijn dat ik wel overeind ben gebleven. Ik ben niet de beste, maar wel de op één na beste. Het zij zo."

Gestoord

Dumoulin had zich wel gestoord aan bepaalde mensen in de media die riepen dat hij afgelopen vrijdag op de Finestre in de achtervolging had moeten gaan op Froome, die op de klim van de buitencategorie de basis legde voor de titel.

"Ik maakte daar een bewuste keuze door op Sébastien Reichenbach te wachten, zodat hij mij samen met Thibaut Pinot terug kon brengen naar Froome. Er was toen nog 75 kilometer te gaan. In een één-tegen-één-duel met Froome had ik het verloren. Hij was op dat moment namelijk beter dan ik."

"Ik hoopte dat hij in de vallei met de tegenwind een inzinking zou krijgen, maar dat gebeurde niet. Het was toen de allerbeste beslissing die ik had kunnen nemen. Ik vond het echt gelul wat er allemaal in de media stond. Daar heb ik me best wel aan gestoord. Ik dacht: wat zeggen jullie nou allemaal?"

Dumoulin is van plan om de komende tijd even helemaal niks te gaan doen en tot rust te komen van de inspanningen die hij in Italië heeft moeten leveren.

"Als ik me weer een beetje op aarde voel, ga ik weer fietsen. Vrijdag moet ik nog wel de Hammer Series rijden, maar dat is een korte inspanning. Dat kan ik nog wel."