Froome wint Giro voor het eerst in carrière, Dumoulin eindigt als tweede

Froome blijft in het eindklassement Dumoulin, die vorig jaar als eerste Nederlander ooit de Giro won, 46 seconden voor. De Colombiaan Miguel Angel López maakt met een achterstand van bijna vijf minuten het eindpodium compleet.

Behalve Dumoulin nestelde ook Sam Oomen zich in de top tien van het eindklassement. De 22-jarige Nederlander werd in zijn eerste Giro op een klein kwartier van Froome knap negende. Wout Poels, ploeggenoot van de eindwinnaar, legde beslag op de twaalfde plaats.

In de slotrit bleef Bennett de Italiaan Elia Viviani (tweede) en de Luxemburger Jean-Pierre Drucker (derde) voor in de sprint. Danny van Poppel ging er in de finale nog even vandoor, maar kon daardoor niet meer meedoen in de strijd om de ritzege.

Eerste eindzege

Het is voor de 33-jarige Froome zijn eerste eindzege in de Giro d'Italia en na de Tour de France en de Vuelta a España zijn derde in een grote ronde op rij, waarmee hij de legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault evenaart.

In totaal heeft Froome nu zes eindzeges in een grote ronde op zijn palmares staan. Naast zijn laatste drie overwinningen schreef hij in 2013, 2015 en 2016 ook de Tour op zijn naam.

Froome stelde zijn eindzege zaterdag in de voorlaatste etappe al zo goed als veilig. De kopman van Team Sky sloeg daarin op de slotklim meerdere aanvallen van Dumoulin op zijn roze leiderstrui af. Hij verzekerde zich in die rit ook van de bergtrui.

Neutralisatie

In de slotrit legde het peloton 115 vlakke kilometers met start en finish in Rome af. Na de derde van tien ronden door de Italiaanse hoofdstad besloot de organisatie van de Giro de laatste etappe te neutraliseren nadat de renners aangaven dat ze het parcours te gevaarlijk vonden.

Dat betekende dat er geen tijdsverschillen meer werden opgemeten in het algemeen klassement en dat Froome, mits hij over de finish kwam, al zeker was van de eindoverwinning.

In het eerste deel van de etappe deden de renners het rustig aan. Pas op zo'n 70 kilometer van de finish ontstond er voor het eerst een kopgroep. Alexey Lutsenko en Mads Würtz Schmidt reden weg uit het peloton en kregen zestien renners, onder wie Lotto-Jumbo-renners Bert-Jan Lindeman en Gijs Van Hoecke, met zich mee.

De vluchters bouwden al snel een voorsprong van een halve minuut op. Nadat bekend werd dat de slotrit geneutraliseerd werd, lieten Froome en Dumoulin zich al snel afzakken uit het peloton.

Van Poppel

Voor Christopher Juul-Jensen en Vyacheslav Kuznetsov ging het tempo vooraan niet snel genoeg. De Deen en de Rus demarreerden op 40 kilometer van de meet en namen een kleine voorsprong op de achtervolgende groep, die even later werd ingerekend door het uitgedunde peloton.

Juul-Jensen en Kuznetsov bleven lange tijd net voor het peloton uit, maar werden vlak voor het ingaan van de laatste ronde ook gegrepen. Vervolgens reed een groepje met onder anderen Van Poppel en Tony Martin weg, maar ook zij konden een sprint niet voorkomen.

In de sprint leek Viviani op zijn vijfde ritzege in deze Giro af te stevenen, maar de Italiaan werd in de laatste meters nog gepasseerd door Bennett. De renner van Bora-hansgrohe won zijn derde etappe in deze ronde. Froome kwam op ruim een kwartier van de ritwinnaar over de finish.