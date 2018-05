Dumoulin: 'Ga naar alle waarschijnlijkheid van start in Tour de France'

"Naar alle waarschijnlijkheid wel. Maar misschien denk ik er over twee weken anders over", zei Dumoulin zondag bij de start van de 21e en laatste etappe van de Giro d'Italia in Rome tegenover het AD.

Het is de eerste keer dat de 27-jarige Limburger zich zo concreet uitspreekt over zijn eventuele deelname aan de grootste en belangrijkste wielerkoers van het jaar.

Dumoulin hield zich tot dusver altijd op de vlakte over dat onderwerp en wilde aanvankelijk pas één of twee weken na de Giro daarover de knoop doorhakken.

"We hebben een aantal scenario's klaarliggen. Pas een of twee weken na de Giro hakken we gezamenlijk de knoop door. Als ik helemaal naar de klote ben en mezelf daardoor niet in Frankrijk zie rijden, dan ga ik dat ook niet doen. Als dat meevalt, dan is het zeker mogelijk dat ik wel ga", waren zijn woorden eind februari.

2016

Dumoulin was in 2016 voor het laatst te bewonderen in de Tour en won toen twee etappes. Hij moest in dat jaar opgeven in de Giro vanwege een zitvlakblessure.

De geboren Maastrichtenaar gaat er dit jaar zo goed als zeker niet in slagen om zijn titel in de Giro te prolongeren. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij achter de Brit Chris Froome tweede in het algemeen klassement.

De slotrit in de hoofdstad van Italië van in totaal 'slechts' 115 kilometer is namelijk helemaal vlak en dus zullen er vermoedelijk geen verschuivingen plaatsvinden in de top van de rangschikking.

Mocht Dumoulin daadwerkelijk acte de présence geven in de Tour dan maakt hij zich geen illusies wat het klassement betreft. "Ik zie het als een bonus. De Giro was mijn hoofddoel", sprak hij.

De 105e editie van de Tour begint op 7 juli in de Vendée en eindigt op 29 juli zoals te doen gebruikelijk in Parijs. Froome is de titelverdediger.