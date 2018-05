Trotse Froome evenaart Merckx en Hinault met winst derde grote ronde op rij

De 33-jarige Froome won vorig jaar de Tour de France voor de vierde keer in zijn loopbaan en was vervolgens ook de beste in de Ronde van Spanje. Zijn zeldzame Giro-deelname heeft nu dus tot winst van de derde grote rondes geleid.

"Het voelt als een droom om in tien maanden tijd drie grote rondes te winnen. Ik ben altijd een beetje bang geweest voor de Giro. Het is zo anders dan andere koersen. Om dan nu toch hier als winnaar te staan, in deze ambiance, dat is ongelooflijk", zei Froome zondag direct na de finish van de slotrit in Rome.

Merckx was de eerste die tot de knappe reeks kwam. De Belg won achteenvolgens de Giro, de Tour (allebei in 1972) en de Vuelta van een jaar later. Hij voegde daar zelfs nog winst van de Ronde van Italië in 1973 aan toe, waardoor hij recordhouder is met vier eindzeges op rij.

Fransman Hinault evenaarde Merckx in het voorjaar van 1983 met winst in de Ronde van Spanje. Eerder had hij al de Giro en de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

Veelbesproken

De Giro-deelname van Froome, die in juli met eventuele winst van de Tour dus Merckx' record evenaart, is veelbesproken. Tijdens de Vuelta van vorig jaar werd een te hoge concentratie van het astmamedicijn salbutamol gevonden in zijn urine.

In afwachting van het onderzoek bepaalde de UCI dat hij mocht starten in Italië, maar die beslissing leidde in de wielerwereld tot veel kritiek en onbegrip.

Dumoulin

Achter Froome moet Tom Dumoulin in de Giro als titelverdediger genoegen nemen met de tweede plaats. De kopman van Team Sunweb is de tweede Nederlander in de geschiedenis die op de op één na hoogste trede van het podium staat in de Italiaanse rittenkoers.

Erik Breukink ging Dumoulin in 1988 voor. Hij eindigde een jaar daarvoor bovendien als derde. Dumoulin en Breukink zijn tot dusver de enige Nederlanders die het podium haalden in de Giro. Steven Kruijswijk was er twee jaar geleden met een vierde plek dichtbij.

Dumoulin is Breukink, Hennie Kuiper, Jan Janssen en Joop Zoetemelk bovendien de vijfde Nederlander met meerdere podiumplaatsen in de grote rondes.

De Tour, waar Froome sowieso van de partij is, wordt verreden van 7 tot en met 29 juli. Dumoulin heeft de knoop over deelname in Frankrijk nog niet doorgehakt.