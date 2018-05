Froome heeft alle vertrouwen dat zijn Giro-zege zal blijven staan

"Het voelt alsof dit het grootste gevecht van mijn carrière was", is de eerste zin die Froome zaterdag uitspreekt op zijn persconferentie in een school in Cervinia, nadat hij in de laatste bergrit van de Giro de ultieme aanval van Tom Dumoulin op zijn roze trui heeft afgeslagen.

De Brit doelt op het zware parcours en de tegenslagen die hij de afgelopen drie weken heeft moeten overwinnen - verschillende valpartijen en veel tijdverlies in de eerste twee weken - maar hij had het net zo goed ook over de laatste paar maanden kunnen hebben.

Sinds in december via The Guardian en Le Monde naar buiten kwam dat er bij Froome tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España van vorig jaar een te hoge waarde van het antiastmamiddel salbumatol is gevonden, ligt de viervoudig Tour-winnaar nog meer dan normaal onder een vergrootglas.

Het onderzoek naar de verdachte waarde bij Froome loopt al enkele maanden en zo lang dat niet is afgerond, mag de kopman van Team Sky gewoon koersen. Dat doet hij met succes, want met zondag alleen nog een vlakke etappe in Rome op het programma is het zeker dat hij voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Italië op zijn naam zal schrijven.

Schoon geweten

De vraag is nu of de overwinning van Froome zal blijven staan of dat deze afgepakt wordt als er, nadat het onderzoek is afgerond, een dopingzaak wordt gestart en hij schuldig wordt bevonden.

"Ik heb een schoon geweten en heb er alle vertrouwen in dat mijn zege zal blijven staan", aldus Froome. "Zoals ik eerder heb gezegd: op het juiste moment zal alle informatie worden gedeeld met de buitenwacht en dan zullen de mensen deze zaak van mijn kant bekijken."

De indrukwekkende solo van de in Kenia geboren Engelsman vrijdag in de loodzware negentiende rit zorgde echter juist voor een nieuwe golf van vraagtekens rondom Froome. De 33-jarige renner reed tachtig kilometer alleen vooraan, pakte meer dan 3 minuten op zijn grootste concurrent Dumoulin en veroverde de roze leiderstrui.

Wielervolgers maakten al snel de vergelijking met de lange aanval van Floyd Landis in de Tour de France van 2006 of de solo van Michael Rasmussen in de Tour van 2007. Die winnende prestaties bleken later met behulp van doping te zijn gerealiseerd.

"Ik begrijp dat sommigen mensen vrijdag vergelijkingen maakten met solo's uit het verleden, maar ik geloof absoluut dat mijn ritzege niet in een later stadium zal worden afgepakt", aldus Froome, die zegt bereid te zijn om zijn fysiologische gegevens van de negentiende rit openbaar te maken. "Een interessante statistiek van vrijdag is dat ik meer tijd heb gepakt in de afdalingen dan op de cols."

Poels

Vraagtekens of niet, de vreugde in het kamp van Team Sky over de aanstaande Giro-zege was er zaterdag niet minder om.

"Ik hoop dat deze zege blijft staan, want anders heb ik de afgelopen drie weken voor niks de ballen uit mijn broek gewerkt", stelde Wout Poels, de meesterknecht van Froome, met een glimlach. "De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar ik denk dat het wel zal goedkomen met de zaak van Chris. Daar maak ik me niet heel erg druk om."

De klimmer uit Limburg heeft zich de afgelopen weken niet bezig gehouden met de controverse rondom zijn kopman. "Ik lees eigenlijk alleen maar De Limburger", grapte hij. "Ik lees tegenwoordig zo veel slechte dingen over mezelf op Twitter, daar kan ik beter niet te veel energie aan verspillen. Ik geniet evengoed gewoon van deze zege. Je moet je geluk niet laten afhangen van wat andere mensen vinden."